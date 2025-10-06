ЕР СРБИЈА ПОКРЕНУЛА НОВУ АКЦИЈУ Имате још шест дана да купите карте, важе за чак 80 дестинација!
Путовања се могу реализовати од 26. октобра 2025. до 31. августа 2026. године
Компанија Ер Србија покренула је нову промотивну акцију под називом "Свуда у свету, као код куће", која путницима нуди прилику да по промотивним ценама купе авио-карте за више од 80 дестинација из мреже Ер Србије, а период за куповину карата траје од 6. до 12. октобра 2025. године.
Како је саопштено из компаније ЕР Србија, путовања се могу реализовати од 26. октобра 2025. до 31. августа 2026. године.
На тај начин, путници имају прилику да унапред испланирају јесења, зимска, пролећна, па чак и летња путовања, уз значајне уштеде.
Директор за комерцијалу и стратегију Ер Србије Бошко Рупић истакао је да се нада да ће путници искористити прилику да по приступачним ценама отпутују на бројне дестинације.
- Ослушкујући потребе наших путника, одлучили смо да овог пута продужимо период током којег је могуће путовати по промотивним ценама. Тиме дајемо додатну вредност свима који планирају путовања у наредним месецима, било да је реч о зимовању, пролећним одморима или летњим авантурама. Надамо се да ће наши путници препознати ову погодност и искористити прилику да по приступачним ценама отпутују на бројне дестинације у нашој мрежи - изјавио је Рупић.
Промотивна акција "Свуда у свету као код куће" односи се на карте купљене преко званичног сајта компаније, мобилне апликације, као и преко контакт центра и пословница Ер Србије.