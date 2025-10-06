Председница градске Скупштине Вучинић патосирала Пајтића: Морбидно и бахато је све оно што си радио у Војводини, а забрињавајуће је то што је 1. новембра Миша Бачулов био на Железничкој станици
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић огласила се поводом срамотног писања Бојана Пајтића на Иксу.
-Бојан Пајтић, који је, то зна цела Србија, уништио Војводину, и довео је до просјачког штапа, и после десет година након губитка власти, не може да побегне од себе, и корупције, као суштине своје владавине.
Само на градњи Каменице 2, украли су 19 милиона евра. Док су Војвођани умирали чекајући да се тадашња владајућа елита, која се данас представља као еталон моралних вредности, договори око процената, они су цену са 16,1 милиона подигли на невероватних 35 милиона евра. Опљачкане су и угашене две банке. И два фонда.
Осим безочне крађе народних пара, и њиховог пребацивања у џепове тадашње политичке и страначке врхушке, Пајтић открива и да је бескруполозно манипулисање грађанима, било модус операнди његове владавине.
Једини стварни спин, који Пајтић безуспешно покушава да пласира, безочно злоупотребљавајући трагедију и најинтимније емоције породица страдалих, јесте да било ко у опозицији има поштене намере.
Истина о трагедији која је изменила лице града биће откривена, а спиновање и манипулисање јавношћу грађани су послали у историју на свим изборима од 2012. до данас.
Морбидно и бахато је све оно што је Пајтић радио у Војводини, а забрињавајуће је то што је 1. новембра Миша Бачулов био на Железничкој станици.
За то време Александар Вучић, који је Србију спасао од пропасти, у коју је био гурнуо Пајтић и његови компањони, наставиће да развија Србију. Да отвара фабрике. Да плате и пензије наставе да расту- поручила је путем Инстаграма Вучинић.