ИСТРАЖИВАЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ Анкетари улазе у 4.800 домаћинстава

06.10.2025. 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Почело је истраживање здравља становништва Србије 2025, пето по реду, а трајаће до 30. децембра ове године.

Носилац истраживања је Републички завод за статистику Србије, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Министарством здравља Републике Србије.

Истраживање здравља становништва Србије представља национално истраживање које се реализује у складу са стандардима Европске уније, сваких шест година.

- Главни циљ јесте обезбеђивање континуитета и упоредивости података са претходним циклусима, као и добијање свеобухватног описа здравственог стања становништва старости 15 и више година. Истраживање обухвата 4.800 случајно изабраних домаћинстава, а резултати ће бити приказани како на нивоу Републике Србије тако и по статистичким регионима: Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија – саопштио је Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”.

Истраживањем се прикупљају информације о томе како грађани процењују своје здравље, у којој мери користе здравствену заштиту и како се брину о сопственом здрављу кроз усвајање одређених стилова живота.

- Прикупљање података на терену спроводиће професионални анкетари методом интервјуа „лицем у лице”. Сви одговори добијају се искључиво уз информисану сагласност испитаника, у складу са Законом о заштити података о личности – напомињу у „Батуту“. У складу са Законом о званичној статистици, сви подаци ће бити објављени искључиво у збирном облику. Добијени резултати користиће се за планирање здравствене заштите, процену распрострањености различитих болести и идентификовање узрока њиховог настајања, са циљем унапређења јавног здравља у Србији.

Периодична истраживања омогућавају праћење промена у здрављу становништва, као и ефеката здравствене политике и спроведених мера. Прикупљене информације представљају значајан основ за улагања у промоцију здравља и превенцију болести, те су од кључног значаја за доношење одлука у свим секторима који утичу на здравље нације.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
