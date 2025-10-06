(ВИДЕО) НЕПРЕГЛЕДНА КОЛОНА НА АУТОПУТУ КОД ИНЂИЈЕ: Снимак из дрона показује хаос након удара камиона у портал
06.10.2025. 10:37 10:57
Снимак из дрона показује огромну гужву на аутопуту Нови Сад–Београд код Инђије, након што је камион ударио у портал изнад пута код Марадика.
Саобраћај из смера Београда је потпуно обустављен због пада дела портала, док је у смеру ка Београду отежан због остатака након незгоде. Камион је пробио ограду и излетео преко супротног смера у њиву.
Према првим информацијама, на срећу нема теже повређених.
Саобраћајне службе су на терену, а возачима се препоручује коришћење алтернативних праваца док се не уклоне делови са пута и не успостави нормално одвијање саобраћаја.