(ВИДЕО) ИСПАЛИО ИЗМЕЂУ 50 И 100 ХИТАЦА У ЉУДЕ! Сиднеј ово није видео, људи шокирани- Повређено 16 особа, а осумњичени ухапшен
У пуцњави која се догодила у Сиднеју нападач је испалио 50 до 100 насумичних хитаца и повредио 16 особа. Мушкарац осумњичен за напад је ухапшен, јављају аустралијски медији.
Полиција Новог Јужног Велса саопштила је да ће подићи оптужницу против шездесетогодишњег мушкарца, који је оптужен да је насумично пуцао низ улицу у западном делу Сиднеја, за низ кривичних дела, јавља СБС Њуз.
Пуцњи су се чули између 19.45 и 21.30 у недељу по локалном времену из стана у Кројдон Парку. На пролазнике, аутомобиле и полицију пуцано је до 50 пута, што је резултирало повредама више особа и оштећењем зграда и возила. Други аустралијски медији, пак, јављају да је испаљено 100 хитаца, ако не и више.
Улице су биле затворене, а област блокирана док је полиција покретала велику акцију након пријава да мушкарац насумично пуца на возаче, укључујући и полицијска возила, дуж Џорџ Ривер Роуда.
A 60-year-old man has been arrested after a number of shots were fired in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park
The gunman is in hospital awaiting questioning
Специјалне јединице полиције ухапсиле су наводног нападача у његовом стану изнад једне радње на прометном путу, након размене ватре.
У понедељак ујутру, разбијено стакло и прозори изрешетани мецима још су се могли видети дуж мале трговачке улице, са више оштећених возила и објеката. Полиција је и даље била на месту догађаја, трагајући за доказима.
Хитна помоћ је на лицу места збринула 16 особа са лакшим повредама, од којих су неки задобили посекотине од разбијеног стакла прозора који су погођени мецима, док је другима пружена помоћ због претрпљеног шока.
У понедељак поподне, вршилац дужности надзорника Стивен Пари рекао је да је једна особа тог дана оперисана у болници "Ројал Принс Алфред", као и да су две особе лечене и отпуштене из болнице.
Пари је изјавио да је дошло до "размене ватре" између специјалаца и наводног нападача пре његовог хапшења у стану из ког се верује да су пуцњи долазили, те да је на месту пронађена пушка калибра .30.
Aussies often mock Americans for their mass shootings — even as incidents like this Sydney shooting that injured 17 become increasingly common
Пари је рекао новинарима да је наводни нападач пребачен у болницу у Бенкстауну због "лакших" повреда задобијених приликом хапшења, и да је потом отпуштен из болнице.
Он је враћен у притвор у полицијску станицу у Барвуду, где ће бити оптужен за више кривичних дела, међу којима су и она повезана са ватреним оружјем. Пари је додао да мушкарац "слободно разговара са полицијом".
Пари је рекао да мотив пуцњаве и даље није познат. Он је навео да осумњичени нема криминалну прошлост, нити било какве везе са организованим криминалом или тероризмом.
Нагласио је "насумичну" природу напада, рекавши да је током више од три деценије службе у полицији врло ретко виђао сличне случајеве.
Пари је оценио да је операција била "изузетно опасна" и да су полицајци били "у озбиљном ризику од смрти или повреда".
Мушкарац који је наводно испалио најмање 50 метака на насумичне пролазнике у Сиднеју у недељу увече није имао познату историју менталних проблема, саопштила је полиција.
Специјалне јединице су размениле ватру са шездесетогодишњим мушкарцем у Кројдон Парку, у западном делу Сиднеја, у ономе што су описале као "изузетно опасну операцију".
Откривен идентитет нападача
Како сазнаје АБЦ, мушкарац који је тренутно у притвору зове се Артемиос Минкас.
Кројдон Парк је стављен у блокаду нешто после 19.45 у недељу, након пријава о активном нападачу.
Један мушкарац, стар око 50 година, погођен је у врат и груди. Одвезен је у болницу у критичном стању и подвргнут хитној операцији.
Минкас је ухапшен око 21.30, а полиција и даље покушава да утврди мотив.
Кројдон Парк је мултикултурално насеље са комбинованим типовима становања, популарно међу младим породицама.
Улица у којој се догодила пуцњава пуна је ресторана и брзе хране, а у близини се налазе школа и црква.
"Невероватно је да нико није погинуо или задобио теже повреде због овога", рекао је Пари.
"За 35 година колико сам у полицији, било је врло мало инцидената овакве природе, где неко насумично пуца и гађа људе који пролазе улицом."
Минкас има одраслу децу, а његова породица је обавештена о хапшењу, навела је полиција.
Вршилац дужности комесара Трент Кинг изјавио је да пуцњава не делује као последица употребе дроге или алкохола.
Полиција је рекла да Минкас није имао дозволу за оружје, а детективи испитују да ли је пушку легално поседовао.
Премијер Крис Минз похвалио је храброст полицајаца и хитних служби који су брзо реаговали на оно што је описао као "шокантну и опасну ситуацију".
"Лично сам видео присебност, професионализам и храброст полицајаца који су реаговали на овај по живот опасан инцидент", рекао је премијер у саопштењу.
"За овакво насиље нема места у нашој држави."
Мушкарац у педесетим годинама, који је погођен у врат и груди, био је путник на задњем седишту аутомобила који је пролазио кроз Кројдон Парк са породицом када га је погодио метак.
У понедељак ујутру оперисан је у болници "Ројал Принс Алфред".
"Колико знам, повреде нису опасне по живот и, срећом, очекује се да ће преживети", рекао је Пари.
Фотографије са места догађаја приказују аутомобиле са разбијеним прозорима.
Серија пуцњева чула се нешто после 21 часа, а сведоци су рекли да су помислили да се ради о шок-бомбама.
Возач таксија, који је био очевидац, рекао је да је мислио да неко баца петарде.
"Док сам возио, само сам чуо 'банг, банг, банг' с леве стране таксија", рекао је.
"Погледао сам и видео неколико рупа на прозору са стране сувозача... нисам ни схватио да има рупа и на крову.
"Осетио сам мирис барута, али сам помислио да, пошто је била ноћ финала, неко баца петарде или нешто слично."
"Још сам у шоку... као да је сцена из филма."
Други становник је рекао да је радио у канцеларији када је чуо како стакло пуца.
"Неком човеку се разбио ветробран, а стакло на аутобуском стајалишту се распрсло", рекао је
"Меци су погађали све око нас, па смо само потрчали назад у канцеларију. Онда смо остали на поду и позвали полицију."
JUST IN: Sydney Gunman Identified
Artemios Mintzas, 60, has been named as the alleged shooter in the attack in Croydon Park around 7.45pm on Sunday.
At least one person was shot, and 16 others were injured in the shooting.
Investigations continue
"Целу ноћ смо чули рафале, напред-назад, све док се није смирило и нисмо могли да чујемо како полиција виче човеку 'Спусти оружје!' и сличне ствари."
Форензичари су у понедељак ујутру виђени како претражују место догађаја, а истрага је у току.