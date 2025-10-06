СРБИН У ШВЕДСКОЈ БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ „Наши газде горе него у Србији!“ САВЕТИ ИЗ ПРВЕ РУКЕ ЗА ОНЕ КОЈИ ПЛАНИРАЈУ ДА ОДУ ПРЕКО
Шведска је већ годинама једна од најпожељнијих дестинација за живот, која привлачи хиљаде људи из целе Европе, па и са Балкана. Међутим, живот у Шведској, иако споља делује идеално, носи и бројне изазове – од проналаска стана и посла до сналажења у потпуно другачијем систему и менталитету.
Управо о томе је проговорио један Србин који већ дуже живи у Шведској. На свом Икс профилу "11cyberpunk" поделио је низ практичних и брутално искрених савета за све који планирају да се преселе у ову земљу.
"Не радите код Балканаца"
"Имам неколико савета за све вас који желите да се преселите у Шведску:
1. Нађите што пре стан у другу руку, док не добијете стан на ваше име.
2. Нађите посао у некој Шведској фирми јер рад код Балканаца ће вам се обити о главу и леђа. Буквално код 95% њих.
3. Кад почнете да радите плаћајте синдикат јер овде ће вам синдикат помоћи у проблемима са фирмом.
4. Плаћате обавезно А-касу јер у случају да изгубите посао годину дана примаћете помоћ ја мислим 80% од плате у старту а после се умањује износ.
"Овде је нормално да се преговара за плату"
5. Овде је нормално да се пита за плату и преговара за исту тако да знате. Нико вам неће замерити ако питате све шта вас интересује. Никоме ништа не верујте, све што вас интересује већ постоји на интернету па прочитајте сами. Неки наши ће вам рећи да не воле газде ако сте у синдикату, ако плаћате фацкет. Нико не зна да сте у синдикату док ви сами не кажете тако да на ту тему ћутите, крајње боли вас патка да ли знају јер то је ваше право.
Ја сам у синдикату за транспорт. Од њих добијам помоћ ако власник фирме почне да крши колективни уговор или било шта друго у вези посла. Сви смо плаћени на сат и бићемо исто плаћени и они који запињу и они који раде нормално, јер према колективном уговору сви смо исто плаћени. Здравље и посао су најбитнији, повезани су, мислите само на себе јер нико други неће сем ваших чланова породице. Ми смо потрошна роба за власнике фирми, лако нас је заменити", написао је он, а онда додао:
"Швеђани често постављају наше људе за шефове јер Балканци запињу и кад не треба, у преводу вредни смо и завршавамо посао. Нормално има и оних других али мало. А наши ликови који су отворили фирме овде, израбљују људе као што су њих по Србији неки приватници израбљивали".
"Стан искључиво на уговор"
Његови савети привукли су пажњу великог броја корисника Икс-а. Такође, многи су у коментарима делили сопствена искуства, док су други додавали шта је, по њиховом мишљењу, још важно знати пре пресељења у Шведску.
"Златно правило: Свуда преко је најбитније не радити за људе са Балкане!", "Ако налазите стан у другу руку искључиво ако се ради уговор и пријава на адресу... Била сам у два стана на црно и верујте пакао!", "Свака част. Потписујем све што си написао!", "Нађите посао у Шведској фирми ако знате шведски језик", писали су они.