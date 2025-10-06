overcast clouds
РУСКИ СВЕШТЕНИК ОТКРИО ШТА ТРЕБА ДА ПИШЕ НА КРСТУ КОЈИ НОСИТЕ ОКО ВРАТА Ево како на ваш живот утиче ношење овог симбола

06.10.2025. 11:59 12:05
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com/dnevnik
Коментари (0)
krst
Фото: Pexels

Ношење крста око врата значи да је особа примила Свету тајну крштења и предала се Богу, ослобађајући се власти греха и таме, а важно је да на крсту буде исписано име Исуса Христа, истакао је председник Патријаршијске комисије Руске православне цркве свештеник Фјодор Лукијанов.

Према православној традицији, крст представља победу над смрћу и „кнезом овога света“ коју је Исус Христос извојевао својим оваплоћењем и жртвом, због чега је храм без крста непотпун и зато се крст свечано даје при крштењу као знак враћања човека Богу.

Православна антропологија сматра да је тело човека икона Божија и мали храм, а стављањем крста тај мали свет појединца враћа се Небеском Оцу, што кроз обраћење појединаца утиче и на шири свет око нас, додаје отац Лукијанов.

krst
Фото: Pexels

Реч „крст“ потиче од речи „Христос“ која значи Помазаник, Месија, Спаситељ; Руска православна црква такође обележава Воздвижење Часног Крста Господњег 27. септембра и подсећа на проналазак крста у ИВ веку захваљујући царици Јелена, чији је тим пронашао делове крста који се данас чувају као реликвије.

Према запису о проналаску, један од пронађених крстова постао је света реликвија када је додир једне жене довео до њеног исцељења; од тада су делови Часног Крста распрострањени као предмети поштовања у храмовима широм света укључујући и Русију.

крст огрлица
