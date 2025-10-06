РУСКИ СВЕШТЕНИК ОТКРИО ШТА ТРЕБА ДА ПИШЕ НА КРСТУ КОЈИ НОСИТЕ ОКО ВРАТА Ево како на ваш живот утиче ношење овог симбола
Ношење крста око врата значи да је особа примила Свету тајну крштења и предала се Богу, ослобађајући се власти греха и таме, а важно је да на крсту буде исписано име Исуса Христа, истакао је председник Патријаршијске комисије Руске православне цркве свештеник Фјодор Лукијанов.
Према православној традицији, крст представља победу над смрћу и „кнезом овога света“ коју је Исус Христос извојевао својим оваплоћењем и жртвом, због чега је храм без крста непотпун и зато се крст свечано даје при крштењу као знак враћања човека Богу.
Православна антропологија сматра да је тело човека икона Божија и мали храм, а стављањем крста тај мали свет појединца враћа се Небеском Оцу, што кроз обраћење појединаца утиче и на шири свет око нас, додаје отац Лукијанов.
Реч „крст“ потиче од речи „Христос“ која значи Помазаник, Месија, Спаситељ; Руска православна црква такође обележава Воздвижење Часног Крста Господњег 27. септембра и подсећа на проналазак крста у ИВ веку захваљујући царици Јелена, чији је тим пронашао делове крста који се данас чувају као реликвије.
Према запису о проналаску, један од пронађених крстова постао је света реликвија када је додир једне жене довео до њеног исцељења; од тада су делови Часног Крста распрострањени као предмети поштовања у храмовима широм света укључујући и Русију.