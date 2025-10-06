ЈЕДНОМ СТАВИЛА БРОМАЗЕПАМ У ПАСУЉ, ДРУГОМ У ПИЋЕ Душанка Тодоровић за тровање два мушкарца добила 15 година затвора МОТИВ ЈЕ УЖАСАВАЈУЋИ
БЕОГРАД: Веће Вишег суда у Београду осудило је данас Душанку Тодоровић на казну затвора од 15 година јер је лековима покушала да убије два старија мушкарца.
Као мотив наводи се да је желела да их убије јер им је дуговала новац.
Она је осуђена за два кривична дела тешко убиство у покушају из користољубља.
За свако кривично дело јој је изречена по осам година, те је осуђена на јединствену казну затвора од 15 година.
Ово је прва пресуда на коју одбрана и тужилаштво имају право да уложе жалбу Апелационом суду у Београду.
Тодоровић је оптужена да је у новембру 2019. године већом количиним лекова тровала двојицу мушкараца из Железника да не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.
Сумња се да је 1. новембра 2019. Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвестио, а пронашла га је ћерка, након чега је хоспитализован.
Тодоровић је, како се сумња, са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако јој је то тражио.
Други покушај тешког убиства тровања Тодоровићева је извела 25. новембра 2019. године.
Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће.
Њега је пронашао унук у бесвесном стању, после чега је хоспитализован.