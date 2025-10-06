(ФОТО) ХАОС НА АУТО-ПУТУ ИЗМЕЂУ НОВОГ САДА И БЕОГРАДА Камион пробио ограду, портал срушен САОБРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕН
06.10.2025. 09:39 09:42
Несвакидашња незгода догодила се јутрос на ауто-путу између Новог Сада и Београда код Марадика.
Наиме, камион је ударио у портал изнад пута и пробио ограду, оставивши иза себе чист хаос.
Саобраћај у смеру ка Београду је отежан због делова који су остали на путу након незгоде, док је саобраћај у смеру из Београда потпино обустављен због пада портала.
Камион је након удара пробио ограду и излетео преко супротног смера у њиву. Према првим информацијама, на срећу, нема тешко повређених.
Екипе саобраћајне полиције и хитне службе су на терену и обезбеђују место несреће, док трају радови на уклањању рушевина и успостављању саобраћаја.
Возачима се препоручује опрез и избегавање ове деонице док трају радови и увиђај.