(ФОТО) ХАОС НА АУТО-ПУТУ ИЗМЕЂУ НОВОГ САДА И БЕОГРАДА Камион пробио ограду, портал срушен САОБРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕН

06.10.2025. 09:39 09:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
najnovija
Фото: Дневник

Несвакидашња незгода догодила се јутрос на ауто-путу између Новог Сада и Београда код Марадика.

Наиме, камион је ударио у портал изнад пута и пробио ограду, оставивши иза себе чист хаос.

Саобраћај у смеру ка Београду је отежан због делова који су остали на путу након незгоде, док је саобраћај у смеру из Београда потпино обустављен због пада портала.

Камион је након удара пробио ограду и излетео преко супротног смера у њивуПрема првим информацијама, на срећу, нема тешко повређених.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екипе саобраћајне полиције и хитне службе су на терену и обезбеђују место несреће, док трају радови на уклањању рушевина и успостављању саобраћаја.

Возачима се препоручује опрез и избегавање ове деонице док трају радови и увиђај.

саобраћајна незгода аутопут нови сад-београд
Вести Хроника
