НАЈБИТНИЈА СУ ТРИ БОДА – Милојевић: Задовољан сам како су се играчи борили, свака част навијачима
Фудбалери Црвене звезде су савладали крушевачки Напредак резултатом 0:3 у оквиру 11. кола Суперлиге Србије.
– Имали смо мало времена да се припремимо и одморимо, има и доста играча који нису дуго играли. Ово је сасвим нормално, са саставом без центарфора. Задовољан сам како смо одиграли и како су се момци борили. Најбитније је да смо уписали три бода, идемо даље – рекао је шеф стручног штаба Звезде Владан Милојевић.
Похвалио је стратег Питера Олањинку.
– Олањинка је прави професионалац. Имао је јако тешку повреду прошле године, после које се много играча и не врати на терен. Олањинка је играч који даје пример свим осталим момцима. Данас је награђен голом, који ће му много значити за самопоуздање.
Захвалио се Милојевић навијачима на подршци.
– Наши навијачи су били дивни данас, навијали су свих 90 минута, свака им част на томе. Тешко је време, киша пада, међутим и поред тога су били уз нас, хвала им на томе - рекао је Владан Милојевић.