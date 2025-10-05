overcast clouds
НАЈБИТНИЈА СУ ТРИ БОДА – Милојевић: Задовољан сам како су се играчи борили, свака част навијачима

05.10.2025. 21:30 21:32
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су савладали крушевачки Напредак резултатом 0:3 у оквиру 11. кола Суперлиге Србије.

Имали смо мало времена да се припремимо и одморимо, има и доста играча који нису дуго играли. Ово је сасвим нормално, са саставом без центарфора. Задовољан сам како смо одиграли и како су се момци борили. Најбитније је да смо уписали три бода, идемо даље рекао је шеф стручног штаба Звезде Владан Милојевић.

Похвалио је стратег Питера Олањинку.

Олањинка је прави професионалац. Имао је јако тешку повреду прошле године, после које се много играча и не врати на терен. Олањинка је играч који даје пример свим осталим момцима. Данас је награђен голом, који ће му много значити за самопоуздање.

Захвалио се Милојевић навијачима на подршци.

Наши навијачи су били дивни данас, навијали су свих 90 минута, свака им част на томе. Тешко је време, киша пада, међутим и поред тога су били уз нас, хвала им на томе - рекао је Владан Милојевић.

Спорт Фудбал
