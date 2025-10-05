СУБОТИЧАНИ ПАЛИ С ПЕНАЛА У 96. МИНУТУ: Спартак изгубио од ИМТ-а на Лагатору
05.10.2025. 20:18 20:21
Коментари (0)
Фудбалери Спартака из Суботице поражени су од ИМТ-а 1:0 у 11. колу Суперлиге Србије.
Екипа с Новог Београда била је домаћин у Лозници на стадиону Лагатор, а победник је до славља дошао у надокнади времена, у самом финишу меча. Лопта је погодила у руку играча Спартака и судија је свирао пенал.
Са беле тачке је у 96. минуту био прецизан Василије Новичић.
Спартак је таман у претходном колу прекинуо низ од осам мечева без победе, а сада је поново уписао неуспех. Претпоследњи је на табели са само два тријумфа, три ремија и шест пораза.
Након репрезентативне паузе Спартак ће дочекати у 12. колу нишки Раднички.
Пласман обезедио Sofascore