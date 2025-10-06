„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ПРОДУЖЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА ПАЉЕЊЕ БАРАКЕ И РАЊАВАЊЕ КОМШИЈЕ У НОВОМ САДУ И даље иза решетака због изазивањa пожара и пуцњаве
Решењем Основног суда у Новом Саду, за В. Г. (72), који се сумњичи да је запалио објекат у којем је живео а потом из пиштоља испалио више метака, од којих је један погодио мушкарца старог 32 године и лакше га повредио, продужен је притвор и може да траје до 26. октобра, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист потврђено у новосадском Основном суду, против окривљеног В. Г. из Новог Сада, а због противправног дела у закону одређеног као кривично дело изазивање опште опасности и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, продужен је притвор због постојања особитих околности које указују на основану бојазан да ће окривљени боравком на слободи у кратком временском периоду поновити противправна дела у закону одређена као кривична дела за која је основано сумњив или нека друга противправна дела у закону одређена као кривична дела.
Подсетимо, В. Г. је ухапшен након што је 28. јула, око 19 часова, у Улици Симе Матавуља на новосадском Телепу, како се сумња, запалио објекат у којем је живео а потом пуцајући из пиштоља лакше повредио тридесетдвогодишњака. Он је, према речима комшија, данима раније износио ствари из објекта који је касније запалио у просторију коју је користио а која се налази на другом крају дворишта.
Потрага за пиштољем
Увиђај је трајао до касно у ноћ и настављен је сутрадан јер су надлежни трагали за пиштољем из којег је осумњичени В. Г. пуцао. Према незваничним информацијама, оружје за које седамдесетдвогодишњак није имао дозволу пронађено је на тавану у једној рупи и однето на балистичко вештачење.
− Било нам је чудно што премешта ствари, али смо мислили да је одлучио да напусти ту кућу и да спава у просторијама где је пренео ствари. Међутим, у овом делу где је изазвао пожар остали су му само кревет и плинска боца, а унео је неке гуме. Све то је ту запалио и отишао у просторију где је пренео ствари − каже једна комшиница.
− Неко је позвао ватрогасце, а ми смо узели црево за воду и почели да гасимо пожар. Нажалост, црево је било кратко и имало је слаб млаз, тако да нам није полазило за руком да угасимо пожар. У једном моменту сам осетио снажну експлозију и сви смо се одмакли од куће, да се не бисмо повредили. После смо чули да је експлодирала плинска боца, која је, на срећу, била празна, јер да је била пуна, дошло би до велике трагедије − испричао је за „Дневник” младић који је притекао у помоћ и гасио ватру. Он је нагласио да су ватрогасци стигли веома брзо и преузели на себе гашење пожара.
Комшије које живе у овом крају кажу да их је поступак В. Г. додатно узнемирио и разбеснео, посебно ако се узме у обзир да је неколико дана раније изазвао пожар и у бараци једног комшије. Кажу да само захваљујући брзој реакцији ватрогасаца није дошло до трагедије, али је причињена материјална штета.
− За недељу дана ово је други пожар који је он изазвао, те је младић који живи у овом насељу, видно изреволтиран и бесан, кренуо ка објекту у који се склонио В. Г. Питао га је зашто је поново подметнуо ватру и они су се посвађали, а потом су се зачули пуцњи. Метак је погодио у зид куће која се налази преко пута, затим је рикошетирао и погодио комшију у бутину − каже наш саговорник.