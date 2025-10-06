ЛЕДЕНИ ТАЛАС ПАРАЛИСАЋЕ СРБИЈУ Киша и ветар доносе нови пад температуре у целој земљи
Данас ће у Србији да буде претежно облачно и хладније време, изнад већег дела местимично с кишом, на високим планинама јужне Србије ујутро и пре подне са слабим снегом, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
На северу Србије очекује се углавном суво време. Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.
Најнижа температура биће од 5 до 11 степени, а највиша од 10 до 16.
У Београду се данас очекује претежно облачно време, повремено са слабом кишом. Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар.
Најнижа температура биће око 9 степени, а највиша око 13.
Време у наредним данима
У уторак се очекује претежно облачно време, у Војводини суво, у осталим крајевима местимично с кишом.
Више падавина очекује се на истоку и југоистоку Србије. Затим ће уследити променљиво облачно и топлије време са сунчаним интервалима, само у среду ујутро и пре подне на истоку и југу са кишом.
Највиша температура у већини места биће од 17 до 21 степен. Почетком наредне седмице уследиће ново наоблачење с кишом.