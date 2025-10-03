moderate rain
(ВИДЕО, ФОТО) Снимци ужаса из Бугарске! ЈАКО НЕВРЕМЕ ОДНЕЛО ТРИ ЖИВОТА! Бујице носе све пред собом - аутомобиле, зграде! ПРОГЛАШЕНО ванредно стање

03.10.2025. 18:53 19:35
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Прототема
Фото: youtube prinstcrin/Bulgarian News Agency

Веома јако невреме изазвало је поплаве у југоисточној Бугарској и нажалост однело три живота у Еленитеу, летовалишту на Црном мору, саопштио је министар унутрашњих послова Данијел Митов.

Међу жртвама су и два спасиоца: један из граничне полиције и други возач трактора. Трећа жртва се утопила, услед изненадног пораста нивоа воде.

На снимцима постављеним на друштвеним мрежама виде се бујице блата како носе аутомобиле и оштећују путеве и зграде.

 

- У област је послата беспилотна летелица да би се проверило да ли је било путника у тим возилима - изјавио је заменик министра унутрашњих послова Тони Тодоров на конференцији за новинаре у Софији.

Више заједница у југоисточној и северозападној Бугарској проглашено је у ванредно стање.

Годинама уназад еколози упозоравају и критикују градњу на обалама Црног мора, што, како кажу, повећава штету када дође до природних катастрофа.

поплаве невреме страдали бугарска
Вести Регион
