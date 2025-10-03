(ВИДЕО, ФОТО) Снимци ужаса из Бугарске! ЈАКО НЕВРЕМЕ ОДНЕЛО ТРИ ЖИВОТА! Бујице носе све пред собом - аутомобиле, зграде! ПРОГЛАШЕНО ванредно стање
Веома јако невреме изазвало је поплаве у југоисточној Бугарској и нажалост однело три живота у Еленитеу, летовалишту на Црном мору, саопштио је министар унутрашњих послова Данијел Митов.
Међу жртвама су и два спасиоца: један из граничне полиције и други возач трактора. Трећа жртва се утопила, услед изненадног пораста нивоа воде.
На снимцима постављеним на друштвеним мрежама виде се бујице блата како носе аутомобиле и оштећују путеве и зграде.
- У област је послата беспилотна летелица да би се проверило да ли је било путника у тим возилима - изјавио је заменик министра унутрашњих послова Тони Тодоров на конференцији за новинаре у Софији.
Продължава евакуацията на хора във вилно селище Елените, видя репортер на БТА. Хората се извозват с коли на „Гранична полиция“ и МВР до кметството на Свети Влас.
Осигурено е всичко необходимо за евакуираните, каза за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.https://t.co/N0KEoyesRA pic.twitter.com/zAZNdFIoji
— Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) October 3, 2025
Више заједница у југоисточној и северозападној Бугарској проглашено је у ванредно стање.
Годинама уназад еколози упозоравају и критикују градњу на обалама Црног мора, што, како кажу, повећава штету када дође до природних катастрофа.