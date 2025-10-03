СУДАР ВИШЕ АУТОМОБИЛА КОД КОВИЉА Удес на ауто-путу из правца Новог Сада! Формирају се колоне, саобраћај успорен (ФОТО)
03.10.2025. 18:23 18:25
Коментари (0)
Саобраћајна несрећа догодила се на ауто-путу Е-75 из правца Новог Сада ка Београду, после искључења за Ковиљ, преноси НС уживо.
Према првим информацијама, у незгоди је учествовало више возила, а за сада нема званичних података о повређенима.
На лицу места су припадници саобраћајне полиције, а екипе Хитне помоћи су упућене на терен.
Због увиђаја и рашчишћавања коловоза, саобраћај се тренутно одвија успорено, уз формирање краћих колона, јавља НСуживо.
Возачима се саветује додатни опрез и поштовање привремене саобраћајне сигнализације, као и коришћење алтернативних праваца уколико је то могуће.
Узрок незгоде још увек није познат, а више информација очекује се након завршетка полицијског увиђаја.