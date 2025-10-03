moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДАР ВИШЕ АУТОМОБИЛА КОД КОВИЉА Удес на ауто-путу из правца Новог Сада! Формирају се колоне, саобраћај успорен (ФОТО)

03.10.2025. 18:23 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
НС уживо
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Саобраћајна несрећа догодила се на ауто-путу Е-75 из правца Новог Сада ка Београду, после искључења за Ковиљ, преноси НС уживо.

Према првим информацијама, у незгоди је учествовало више возила, а за сада нема званичних података о повређенима.

На лицу места су припадници саобраћајне полиције, а екипе Хитне помоћи су упућене на терен. 
 

Због увиђаја и рашчишћавања коловоза, саобраћај се тренутно одвија успорено, уз формирање краћих колона, јавља НСуживо.

Возачима се саветује додатни опрез и поштовање привремене саобраћајне сигнализације, као и коришћење алтернативних праваца уколико је то могуће.

Узрок незгоде још увек није познат, а више информација очекује се након завршетка полицијског увиђаја.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs)

судар Нови Сад удес удес на путу аутопут нови сад-београд
Извор:
НС уживо
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР КОД НИША Пет возила се ”залепило” у саобраћајки! Стварају се велики ЗАСТОЈИ
удес

(ВИДЕО) ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР КОД НИША Пет возила се ”залепило” у саобраћајки! Стварају се велики ЗАСТОЈИ

02.10.2025. 18:55 19:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај