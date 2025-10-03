moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛАРМ У БЕРЛИНУ! Након хаоса на аеродрому у Минхену, дронови примећени и изнад војног објекта

03.10.2025. 20:31 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

МИНХЕН: Изнад објекта Немачких оружаних снага (Бундесвер) у близини аеродрома у Минхену примећен је дрон, пренео је Шпигел, позивајући се на портпарола Оперативне команде Бундесвера у Берлину.

Иако нису објављени детаљи овог инцидента из безбедносних разлога, наведено је да Бундесвер веома озбиљно схвата прелете дронова изнад војних објеката и да постоје одговарајући безбедносни концепти заштите за наше објекте Оружаних снага Немачке.

Шпигел додаје и да су ван војних објеката, државне полицијске снаге одговорне за безбедност.

Портпарол није прецизирао да ли постоји веза са виђењем дронова на аеродрому у Минхену, где је синоћ био обустављен авио-саобраћај.

Према полицијским наводима, неколико људи је видело дронове како лете изнад аеродрома у Минхену, преноси Тагесшау.

Због тога је синоћ нешто после 22 сата ваздушни саобраћај био обустављен, а бројни летови отказани.

На аеродрому у Минхену отказано је 17 летова, што је погодило скоро 3.000 путника.

Уз то, 15 долазних летова морало је бити преусмерено ка Штутгарту, Нирнбергу, Бечу и Франкфурту.

Бројни заробљени путници морали су да проведу ноћ на аеродрому.

Полиција и ватрогасна служба аеродрома поставиле су десетине пољских кревета у терминалу за ту намену. 

Рад аеродрома је у међувремену обновљен.

дронови немачка минхен
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај