АЛАРМ У БЕРЛИНУ! Након хаоса на аеродрому у Минхену, дронови примећени и изнад војног објекта
МИНХЕН: Изнад објекта Немачких оружаних снага (Бундесвер) у близини аеродрома у Минхену примећен је дрон, пренео је Шпигел, позивајући се на портпарола Оперативне команде Бундесвера у Берлину.
Иако нису објављени детаљи овог инцидента из безбедносних разлога, наведено је да Бундесвер веома озбиљно схвата прелете дронова изнад војних објеката и да постоје одговарајући безбедносни концепти заштите за наше објекте Оружаних снага Немачке.
Шпигел додаје и да су ван војних објеката, државне полицијске снаге одговорне за безбедност.
Портпарол није прецизирао да ли постоји веза са виђењем дронова на аеродрому у Минхену, где је синоћ био обустављен авио-саобраћај.
Према полицијским наводима, неколико људи је видело дронове како лете изнад аеродрома у Минхену, преноси Тагесшау.
Због тога је синоћ нешто после 22 сата ваздушни саобраћај био обустављен, а бројни летови отказани.
На аеродрому у Минхену отказано је 17 летова, што је погодило скоро 3.000 путника.
Уз то, 15 долазних летова морало је бити преусмерено ка Штутгарту, Нирнбергу, Бечу и Франкфурту.
Бројни заробљени путници морали су да проведу ноћ на аеродрому.
Полиција и ватрогасна служба аеродрома поставиле су десетине пољских кревета у терминалу за ту намену.
Рад аеродрома је у међувремену обновљен.