(ФОТО) ДРАМА НА ДИВЧИБАРАМА Два аутобуса пуна деце остала заглављена у снегу МУЊЕВИТОМ АКЦИЈОМ ВАТРОГАСАЦА СВИ ЕВАКУИСАНИ НА СИГУРНО

03.10.2025. 19:51 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
МУП
Фото: МУП Србије

На путу Дивчибаре - Каона данас се услед обилних снежних падавина одвијала права драма када су два аутобуса, са укупно 88 ученика и 12 њихових пратилаца, остала заглављена у снегу, објавио је МУП.

Брзом и пожртвованом акцијом, сви су безбедно евакуисани и збринути.

На лице места су, одмах по дојави, изашли ватрогасци-спасиоци из Ваљева и Дивчибара, којима је подршку пружило и јавно предузеће "Србијашуме".

Шест спасилаца са три возила организовало је пребацивање деце до оближњег хотела, где су безбедно збринута.

 

Када снег заустави пут, они отварају нови. За свако дете. Увек, поручио је МУП.

Вести Друштво
