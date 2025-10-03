moderate rain
РХМЗ ИЗДАО НОВО УПОЗОРЕЊЕ: ПЉУШТАЋЕ КАО ИЗ КАБЛА! Ево где ће снежни покривач још да "порасте"

03.10.2025. 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг

Фото: Pexels

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за подручје јужне, централне и источне Србије на обилну кишу, док је у брдско-планинским пределима могућ снег.

Обилне падавине очекују се у југозападним, јужним, централним и источним пределима Србије, где се у већини места се очекује нових 30 до 50 милиметара, локално и преко 60 милиметара кише. После подне и увече постепено слабљење интензитета падавина, објављено је на сајту РХМЗ-а.

У свим деловима Србије данас ће бити облачно и хладно са кишом, осим на северозападу Војводинегде ће се задржати суво време. 

РХМЗ је издао упозорење за брдско-планинске пределе јужне и источне Србије на снег.

Данас у брдско-планинским пределима југозападне, јужне и источне Србије облачно и хладно са снегом уз даље повећање висине снежног покривача. Очекује се нових 10 до 20 центиметра, локално и 30 центиметара, па ће у вишим планинским пределима укупно бити и преко 60 центиметара снега, наводи се у саопштењу.

