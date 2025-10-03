ПОЧЕЛИ СМО ДА СЕ ГРЕЈЕМО! Неправилна употреба грејних тела и димњака може довести до трагедије ОВО су најопасније ситуације

И мада, што би се рекло, "раде посао", могу представљати озбиљан ризик од пожара ако се не користе правилно.

Правилно коришћење димњака, рецимо, подразумева његово редовно чишћења, а то значи да у овом периоду године пуне руке посла имају оџачари. То се посебно односи на једног Чачанина који је међу реткима у том граду који се тиме бави.

За чишћење оџака у једном дану, Ђура Бајчев има стотину позива. Опасности од пожара и тровања димним гасовима, каже, могу се избећи редовним одржавањем грејних тела и када се огрев припреми на време.

- Почиње од тога кад су дрва мокра, испаравања, она пара се лепи ево овде, за чункове. То није случај када су сува дрва. Овде је била ситна прашина, ухвати се она скрама, онако цакли се, е то је опасно и лако запаљиво. Зато, кад су сува дрва, то не може да буде никако и да се на време очисти оџак па се на време очисти грејно тело, без обзира на то да ли је то шпорет, котао, пећ, небитно шта је - каже Ђура.

Уз неисправне димњаке, најчешћи узроци пожаратоком грејне сезоне су непажња приликом ложења, неправилно коришћење електричних грејалица и употреба неадекватних продужних каблова. Стручњаци упозоравају да чак и клима уређаји са оштећеним инсталацијама могу изазвати кратак спој, док старе и дотрајале електроинсталације, у комбинацији са великим потрошачима електричне енергије, представљају озбиљну опасност. Искуства ватрогасно-спасилачких јединица показују да са почетком грејне сезоне долази и до повећања броја пожара на стамбеним и другим објектима. Зато апелују на грађане да буду опрезни.

- 'Да воде рачуна да пред грејну сезону провере исправност својих димоводних канала, да очисте своје димоводне канале, да воде рачуна приликом употребе пећи на чврсто гориво, да приликом употребе грејалице и других грејних тела воде рачуна, користе адекватне електричне проводнике, да не остављају гардеробу и лако запаљиве материјале поред грејних тела. Такође, у затвореним просторима не остављају малу децу без надзора - наводи Синиша Гобељић, заменик команданта Ватрогасно - спасилачког батаљона Чачак.

Да би се смањио ризик од пожара, треба бити опрезан и приликом одлагања пепела. Он се мора одлагати у металне посуде, јер и охлађен може изазвати ватру.

- Такође, апеловали би на све наше грађане да не одлажу пепео у потисне контејнере и поред материја које су врло лако запаљиве, што је врло чест извор пожара у зимској сезони - указује Гобељић.

Почетак грејне сезоне захтева додатну пажњу и одговорност. Уз редовно одржавање и опрез, ризик од пожара може се значајно смањити.