СЛАВЉЕЊЕ ДАМЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ, ЊЕНЕ СНАГЕ, УЛОГЕ У ДРУШТВУ... Тамара Вучић отворила изложбу "Жена у Србији кроз векове" у Казахстану
АЛМАТИ: У Музеју Алматија данас је отворена изложба "Жена у Србији кроз векове", којом у највећем казахстанском граду гостује Музеј града Београда, а коју је отворила супруга председника Србије Тамара Вучић.
Изложба је посвећена слављењу жене кроз историју, њеној снази, улози коју је имала у друштву, а поставка уједно представља и изузетан однос према жени на простору Србије вековима уназад.
Како је супруга председника Србије истакла на отварању, изложба представља историју, традицију и културно наслеђе Србије на најграциознији и најсмисленији начин - кроз улогу жена Србије.
"Чврсто верујем да ćе лепота српске културе и традиције, отелотворена у женама Србије, одјекнути са овог места и засијати, заслужујуćи поштовање и дивљење целог света", рекла је Тамара Вучић.
Она је указала присутнима да изложба нуди увид у делиć српског духа и како каже, поштовања које се у Србији гаји према женама.
"Жена је, кроз безбројне миграције и искушења историје, сачувала дом, породицу и државу - увек стојећи као непоколебљиви стуб и породице и нације", истакла је супруга председника Србије.
Додала је да је вековима Србија у радовима уметника била персонификована управо као фигура жене, подсећајући на чувени пример слике "Косовка девојка" Уроша Предића.
"Кроз историју, наш народ је увек знао да је жена извор живота. Чак и у временима обликованим суровостима рата, у сваком добу је било јасно да нада лежи у жени, да спасење лежи у њеним рукама”, рекла је Тамара Вучић.
Она је указала да су кроз историју и жене водиле Србију, наводећи пример кнегиње Милице после Косовског боја.
"Српкиње су биле владарке и дипломате, племкиње и уметнице, ратнице и бранитељке, кад год је то било потребно. Оне су отелотвориле љубав, веру и наду. Ова изложба настоји да понуди увид у то дубоко и трајно наслеђе”, казала је супруга српског председника.
Она се осврнула и на домаћина изложбе Казахстан, подсећајући да је у питању земља која се налази на раскршћу Азије и на капији кроз коју су вековима и миленијумима пролазили бројни народи.
"То је земља изузетне историје - увек поносна, увек достојанствена и потпуно свесна сопствене величине, величине која се не мери само њеном огромном територијом, веć и дубином њеног духа", закључила је супруга председника Србије.
Поставка је конципирана као хронолошки преглед кроз историју града Београда и Републике уназад готово 7.500 година, са циљем да прикаже развој друштва на територији данашње Србије кроз разне периоде, од праисторије до савременог доба, сагледане кроз симбол жене.
Посебно место у поставци имају лични предмети српских владарки, жена из наших династија 19. и са почетка 20. века, као и уметничка дела наших најзначајних аутора, са представама жене и материнства.