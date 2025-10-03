moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ЗА ТРАГЕДИЈУ У КОЧАНИМА 62 живота угасила ватра у дискотеци "Пулс"

03.10.2025. 19:34 19:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
кочани
Фото: Tanjug/AP Photo/Boris Grdanoski

Оптужница за пожар у дискотеци "Пулс" у Кочанима у Северној Македонији у потпуности је потврђена, саопштио је данас Основни кривични суд у Скопљу.

У саопштењу се наводи да ће се суђење одржати у Основном кривичном суду у Скопљу због тога што случај треба да воде судије са стеченим искуством и знањем о кривичним предметима који ће омогућити ефикасан, професионалан и законит поступак, пренео је Вечер. 
    

Истиче се да да је било тешкоћа приликом уручивања оптужница 37-оро оптужених лица која имају 33 браниоца и да је због тога достављање вршено преко судских служби Основног кривичног суда у Скопљу.
    

Суд истиче да је покушао да испуни све законске обавезе на најефикаснији начин и да оцени кривично дело у предвиђеном законском року, водећи рачуна о осетљивости поступка, јавном интересу и више од 250 повређених и породица оних који су погинули у пожару.
       

Суд такође наводи да је ангажовао све расположиве ресурсе у овом  поступку ради благовременог и законитог поступања, како не би дошло до непотребних пропуста који би угрозили поступак.
    

Како се истиче, предмет је додељен надлежном судији на даље поступање, а странке и јавност биће обавештени о свим даљим процесним радњама у вези са тим случајем.
    

У дискотеци "Пулс" у Кочанима 16. марта ове године избио је пожар услед недозвољене употребе пиротехнике током концерта групе ДНК у којем су погинуле 62 особе.
    

Дискотека је радила без важеће дозволе и кршила је бројне стандарде безбедности. 
    

Тужилаштво је подигло оптужнице против 37 физичких и три правна лица.
 

Кочани оптужница суђење пожар македонија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВА ОПТУЖНИЦА У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА У КОЧАНИМА Ко је одговоран за смрт 62 особе?
Najnovija policija

НОВА ОПТУЖНИЦА У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА У КОЧАНИМА Ко је одговоран за смрт 62 особе?

06.09.2025. 08:41 08:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВА ХАПШЕЊА ЗБОГ ПОЖАРА У КОЧАНИМА „Пало“ још 13 полицајаца и начелника! Сви били на дужности док је ГОРЕЛА ДИСКОТЕКА

НОВА ХАПШЕЊА ЗБОГ ПОЖАРА У КОЧАНИМА „Пало“ још 13 полицајаца и начелника! Сви били на дужности док је ГОРЕЛА ДИСКОТЕКА

12.06.2025. 23:37 23:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај