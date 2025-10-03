ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ЗА ТРАГЕДИЈУ У КОЧАНИМА 62 живота угасила ватра у дискотеци "Пулс"
Оптужница за пожар у дискотеци "Пулс" у Кочанима у Северној Македонији у потпуности је потврђена, саопштио је данас Основни кривични суд у Скопљу.
У саопштењу се наводи да ће се суђење одржати у Основном кривичном суду у Скопљу због тога што случај треба да воде судије са стеченим искуством и знањем о кривичним предметима који ће омогућити ефикасан, професионалан и законит поступак, пренео је Вечер.
Истиче се да да је било тешкоћа приликом уручивања оптужница 37-оро оптужених лица која имају 33 браниоца и да је због тога достављање вршено преко судских служби Основног кривичног суда у Скопљу.
Суд истиче да је покушао да испуни све законске обавезе на најефикаснији начин и да оцени кривично дело у предвиђеном законском року, водећи рачуна о осетљивости поступка, јавном интересу и више од 250 повређених и породица оних који су погинули у пожару.
Суд такође наводи да је ангажовао све расположиве ресурсе у овом поступку ради благовременог и законитог поступања, како не би дошло до непотребних пропуста који би угрозили поступак.
Како се истиче, предмет је додељен надлежном судији на даље поступање, а странке и јавност биће обавештени о свим даљим процесним радњама у вези са тим случајем.
У дискотеци "Пулс" у Кочанима 16. марта ове године избио је пожар услед недозвољене употребе пиротехнике током концерта групе ДНК у којем су погинуле 62 особе.
Дискотека је радила без важеће дозволе и кршила је бројне стандарде безбедности.
Тужилаштво је подигло оптужнице против 37 физичких и три правна лица.