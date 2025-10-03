ТРЕСЛО СЕ 5,7 СТЕПЕНИ ПО РИХТЕРУ Снажан земљотрес погодио Камчатку
Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале забележен је данас код обале Камчатке, саопштио је регионални огранак Федералног истраживачког центра "Јединствена геофизичка служба" Руске академије наука.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од 55 километара, удаљен 203 километра од Петропавловска Камчатског, преносе РИА Новости.
Нема извештаја о повређенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени
Рихтерове скале, подсећа РИА.
Од тада, научници свакодневно бележе накнадне потресе.
Већина њих се не осећа у насељеним подручјима.
Сеизмолози описују тренутну сеизмичку активност као "изузетно високу".
Регионални гувернер је прогласио стање природне ванредне ситуације у региону.