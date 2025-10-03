light rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕСЛО СЕ 5,7 СТЕПЕНИ ПО РИХТЕРУ Снажан земљотрес погодио Камчатку

03.10.2025. 20:57 21:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале забележен је данас код обале Камчатке, саопштио је регионални огранак Федералног истраживачког центра "Јединствена геофизичка служба" Руске академије наука.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од 55 километара, удаљен 203 километра од Петропавловска Камчатског, преносе РИА Новости.
    

Нема извештаја о повређенима или материјалној штети.
    

Није издато упозорење на опасност од цунамија.
    

Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени 

Рихтерове скале, подсећа РИА.
    

Од тада, научници свакодневно бележе накнадне потресе.
    

Већина њих се не осећа у насељеним подручјима.
    

Сеизмолози описују тренутну сеизмичку активност као "изузетно високу".
    

Регионални гувернер је прогласио стање природне ванредне ситуације у региону.

земљотрес Камчаткa
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО БУГОЈНО Тло се тресло широм Босне

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО БУГОЈНО Тло се тресло широм Босне

03.10.2025. 08:01 08:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО, ФОТО) БРОЈ МРТВИХ НА ФИЛИПИНИМА СВЕ ВЕЋИ Земљотрес рушио зграде, председник позвао људе на опрез
фил

(ВИДЕО, ФОТО) БРОЈ МРТВИХ НА ФИЛИПИНИМА СВЕ ВЕЋИ Земљотрес рушио зграде, председник позвао људе на опрез

01.10.2025. 08:44 09:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај