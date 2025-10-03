light rain
ВАШИНГТОН ОБЈАВИО ИЗНЕНАЂУЈУЋУ ВЕСТ! Трампова администрација повукла кандидатуру Марка Брновића за амбасадора у Србији, али БЕЗ ОБЈАШЊЕЊА

03.10.2025. 21:33 22:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
сад
Фото: Youtube Printscreen/RTRS vijesti

ВАШИНГТОН: Администрација америчког председника Доналда Трампа повукла је номинацију Марка Брновића за амбасадора у Србији, наводи се у одлуци објављеној на сајту Одбора Сената САД за спољне послове.

Разлози за повлачење Брновићеве номинације нису наведени.

Функцију амбасадора САД у Србији до јануара и повратка председника САД Доналда Трампа у Белу кућу обављао је Кристофер Хил.

Трамп је крајем марта номиновао Брновића за место амбасадора у Србији.

Брновић је члан Републиканске странке, пореклом из Србије, а у Аризони је обављао функцију државног тужиоца.

