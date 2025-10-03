ВАШИНГТОН ОБЈАВИО ИЗНЕНАЂУЈУЋУ ВЕСТ! Трампова администрација повукла кандидатуру Марка Брновића за амбасадора у Србији, али БЕЗ ОБЈАШЊЕЊА
03.10.2025. 21:33 22:13
ВАШИНГТОН: Администрација америчког председника Доналда Трампа повукла је номинацију Марка Брновића за амбасадора у Србији, наводи се у одлуци објављеној на сајту Одбора Сената САД за спољне послове.
Разлози за повлачење Брновићеве номинације нису наведени.
Функцију амбасадора САД у Србији до јануара и повратка председника САД Доналда Трампа у Белу кућу обављао је Кристофер Хил.
Трамп је крајем марта номиновао Брновића за место амбасадора у Србији.
Брновић је члан Републиканске странке, пореклом из Србије, а у Аризони је обављао функцију државног тужиоца.