У ВОЈВОДИНИ СУВО
Смрзавање и током читаве ноћи! ОГЛАСИО СЕ РХМЗ: Ноћас облачно и хладно, уз слабу кишу НА ПЛАНИНАМА СНЕГ наставља да пада
БЕОГРАД: У току ноћи у Србији ће бити облачно и хладно са слабом кишом, у брдско-планинским пределима са слабим снегом, осим на северозападу Војводине где ће се задржати суво време, саопштили су из Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).
Како се наводи дуваће умерен, понегде и јак ветар, северни и северозападни.
Сутра ујутру очекује се облачно са слабом кишом, у брдско-планинским пределима са слабим снегом.
Пре подне очекује се престанак падавина, а од средине дана и краткотрајно разведравање са запада.
Само ће на северозападу Војводине ујутру бити суво уз малу и умерену облачност, а током дана претежно сунчано.
Пре подне дуваће слаб и умерен западни ветар, на истоку и јак, после подне у скретању на слаб и умерен јужни и југоисточни. Јутарња температура од један до осам степани Целзјуса, а највиша дневна од девет на југоистоку до 16 степени Целзјуса на западу и северозпаду, објављено је на сајту РХМЗ-а.
Крајем дана очекује се ново наоблачење, у Војводини током ноћи местимично са кишом уз скретање ветра на северозападни правац.
У недељу и почетком следеће седмице претежно облачно, местимично са кишом, а од среде суво и топлије са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 20 степени Целзјуса.