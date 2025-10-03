light rain
У ВОЈВОДИНИ СУВО

Смрзавање и током читаве ноћи! ОГЛАСИО СЕ РХМЗ: Ноћас облачно и хладно, уз слабу кишу НА ПЛАНИНАМА СНЕГ наставља да пада

03.10.2025. 21:27 21:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
време
Фото: pexels.com

БЕОГРАД: У току ноћи у Србији ће бити облачно и хладно са слабом кишом, у брдско-планинским пределима са слабим снегом, осим на северозападу Војводине где ће се задржати суво време, саопштили су из Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

Како се наводи дуваће умерен, понегде и јак ветар, северни и северозападни.
 

Сутра ујутру очекује се облачно са слабом кишом, у брдско-планинским пределима са слабим снегом. 
 

Пре подне очекује се престанак падавина, а од средине дана и краткотрајно разведравање са запада. 
 

Само ће на северозападу Војводине ујутру бити суво уз малу и умерену облачност, а током дана претежно сунчано. 
 

Пре подне дуваће слаб и умерен западни ветар, на истоку и јак, после подне у скретању на слаб и умерен јужни и југоисточни. Јутарња температура од један до осам степани Целзјуса, а највиша дневна од девет на југоистоку до 16 степени Целзјуса на западу и северозпаду, објављено је на сајту РХМЗ-а.
 

Крајем дана очекује се ново наоблачење, у Војводини током ноћи местимично са кишом уз скретање ветра на северозападни правац.
 

У недељу и почетком следеће седмице претежно облачно, местимично са кишом, а од среде суво и топлије са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 20 степени Целзјуса.

РХМЗ рхмз прогноза Метео
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
