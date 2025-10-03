„Ценимо напоре Доналда Трампа“ ХАМАС ПРИСТАО Oслободићe све таоце и предати управу над Газом!
ГАЗА: Палестински милитантни покрет Хамас саопштио је данас да пристаје да ослободи све живе таоце, врати тела мртвих талаца и преда управу над Газом палестинском телу независних технократа, преноси Ројтерс.
Како се наводи, Хамас је саопштио да је спреман да се моментално укључи у преговоре са посредницима како би се расправили детаљи о поменутим питањима.
Хамас је додао и да цени напоре арапских и исламских земаља, као и међународне заједнице и председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа.
Пре него што је Ројтерс објавио детаље Хамасовог саопштења, Ал Џазира је пренела да је Хамас посредницима доставио свој одговор на Трампов предлог за окончање рата у Гази.
Мировним планом Беле куће за Газу који је објавила Бела кућа предлаже се крај сукоба између Израела и припадника палестинске милитантне групе Хамас, као и повратак свих талаца које та група држи, живих и мртвих, у року од 72 сата након што Израел јавно прихвати споразум.
Израелске снаге ће се повуćи на договорене линије како би се припремиле за ослобађање талаца, а када сви таоци буду ослобођени, Израел ће ослободити 250 Палестинаца који служе доживотне казне затвора и 1.700 становника Газе који су притворени након почетка рата 7. октобра 2023. године, наводи се у плану.
Како је саопштено из Беле куће, Газа би била стављена под контролу прелазне владе, на чијем челу би био амерички председник Доналд Трамп, а у коју би био укључен и бивши британски премијер Тони Блер.
Бела кућа наводи да ће се борци Хамаса обавезати на "мирну коегзистенцију", уз могућност да напусте Газу уз "безбедан пролаз" ако то желе.
Предлог Сједињених Америчких Држава за окончање рата у Гази такође укључује планове за повећање помоćи, план економског развоја Газе и обеćање да нико неће бити приморан да напусти Газу.
План предвиђа да у послератној Гази Хамас, нити било која друга милитантна група, неће имати било какву улогу, као и да ће се регионални партнери заветовати да ће осигурати да се Хамас придржава уговора, а да се Израел обавеже да не окупира нити анектира Газу.
Раније данас, Трамп је запретио да ће, ако Хамас не прихвати споразум, за ту милитантну групу "настати пакао, какав нико никада раније није видео".
Он је на својој друштвеној мрежи Truth Social истакао да је Хамас, поред трагичних губитака, добио последњу шансу да преживи, захваљујући мировном споразуму који су подржале велике силе Блиског истока и Сједињене Америчке Државе.
Велике, моћне и веома богате нације Блиског истока и околних подручја, заједно са Сједињеним Америчким Државама, сложиле су се, уз потпис Израела, о миру након 3.000 година на Блиском истоку. Овај споразум такође штеди животе свих преосталих бораца Хамас-а. Имаћемо мир на Блиском истоку на овај или онај начин. Насиље и крвопролиће ће престати, поручио је председник САД.
Он је замолио "све невине Палестинце" да одмах напусте ово подручје "потенцијално велике будуће смрти" и оду у безбедније делове Газе.