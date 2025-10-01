Планирали нападе у Немачкој! УХАПШЕНИ ОПЕРАТИВЦИ ХАМАСА У БЕРЛИНУ Полиција пронашла оружје и муницију
У Белину су ухапшена тројица оперативаца Хамаса осумњичених за припремање напада у Немачкој, саопштено је из немачког тужилаштва.
Тројица мушкараца сумњиче се да набављали ватрено оружје и муницију за Хамас који би бити коришћени за нападе на израелске или јеврејске институције у Немачкој.
- Полиција је данас пронашла разно оружје, укључујући аутоматску пушку `АК-47` и неколико пиштоља, као и значајну количину муниције - наводи се у саопштењу.
Из тужилаштва додају да су ухапшени немачки држављани Абед Г, Ваел Ф.М, рођен у Либану, те Ахмад И.
Лист "Шпигл" објавио је да су истражиоци утврдили да су се осумњичени састали у Берлину ради предаје оружја пре него што су оперативне снаге интервенисале.
Четворица чланова Хамаса осумњичених за планирање напада на јеврејске институције у Европи изведена су у фебруару пред суд у Берлину, што је био први судски поступак против милитаната ове исламистичке групе у Немачкој.