overcast clouds
12°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Планирали нападе у Немачкој! УХАПШЕНИ ОПЕРАТИВЦИ ХАМАСА У БЕРЛИНУ Полиција пронашла оружје и муницију

01.10.2025. 18:49 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Срна
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin, ilustracija / Die Spur

У Белину су ухапшена тројица оперативаца Хамаса осумњичених за припремање напада у Немачкој, саопштено је из немачког тужилаштва.

Тројица мушкараца сумњиче се да набављали ватрено оружје и муницију за Хамас који би бити коришћени за нападе на израелске или јеврејске институције у Немачкој.

- Полиција је данас пронашла разно оружје, укључујући аутоматску пушку `АК-47` и неколико пиштоља, као и значајну количину муниције - наводи се у саопштењу.

Из тужилаштва додају да су ухапшени немачки држављани Абед Г, Ваел Ф.М, рођен у Либану, те Ахмад И.

Лист "Шпигл" објавио је да су истражиоци утврдили да су се осумњичени састали у Берлину ради предаје оружја пре него што су оперативне снаге интервенисале.

Четворица чланова Хамаса осумњичених за планирање напада на јеврејске институције у Европи изведена су у фебруару пред суд у Берлину, што је био први судски поступак против милитаната ове исламистичке групе у Немачкој.

немачка хамас
Извор:
Блиц/Срна
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај