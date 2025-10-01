heavy intensity rain
ИСТРАЖИВАЊЕ ПСИХОЛОГА ОТКРИЛО ШОКАНТНУ ИСТИНУ Деца би мање била онлајн када би имала ово

01.10.2025. 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
Yumama
деца
Фото: Pexels

Психолог је спровео истраживање међу децом које је открило шта им је потребно да би мање времена проводили уз екране.

Невероватно је колико грешимо. Без проблема ћемо осмогодишњака пустити да игра Роблокс, где је апсолутно незаштићено од утицаја и комуникације са потпуним странцима, али ћемо истим тим осмогодишњацима забранити да сами оду у школу или се без надзора играју у паркићу.

деца
Фото: Pexels

Нећете се сигурно изненадити ако вам кажемо да приближно 75 посто деце узраста од 9 до 12 година редовно проводи време на можда најпопуларнијој апликацији за онлајн игре – Роблокс. Саме игре можда не би биле баш толики проблем (премда ни то није без значаја), да деца у Роблоксу не могу да комуницирају са пријатељима, па чак и са странцима. Родитељи обаве понеки разговор, објасне опасности и верују да су завршили посао. Оставе дете у дигиталном свету. Само.

деца
Фото: Pexels

С друге стране – парадокс. Већина деце у истраживању које је спровео са својим тимом чувени психолог Џон Хејдт каже да им уопште није дозвољено да буду напољу у јавности без одрасле особе. Мање од половине деце узраста 8 и 9 година је икад отишло у продавницу само.

Шта деца заправо желе

И управо су то врсте слобода за којима су деца рекла да чезну. Питали су их да одаберу омиљени начин провођења времена са пријатељима и дали им три опције: неструктурисану игру попут кошарке и истраживања са другарима у крају, учешће у активностима које организују одрасли попут мале лиге и балета, или дружење онлајн. Ево шта су рекли.

Како бисте радије проводили време са пријатељима?

  • 45% – Слободна игра (лично)
  • 30% – Организована активност (лично)
  • 25% – Онлајн активност.
  • дете
    Фото: Pexels

Деца желе да се друже лично, без екрана или надзора. Међутим, пошто толико родитеља ограничава њихову могућност социјализације у стварном свету самостално, деца прибегавају једином што им омогућава дружење без одраслих који их надгледају: њиховим телефонима.

Парадокс родитељских страхова

Од почетка 21. века, родитељи су све забринутији да ће боравак ван куће, а без надзора, изложити њихову децу опасности. У једној недавној анкети, родитеље су питали шта мисле да би се десило ако би се двоје 10-годишњака играло у локалном парку без присуства одраслих. Скоро 60 посто је мислило да би се деца вероватно повредила. Половина је мислила да би вероватно била отета.

Ове интуиције се ни приближно не поклапају са стварношћу.

деца
Фото: Pexels

Цена претеране заштите

Родитељи најбоље познају крај у ком живе и на њима је да донесу рационалну процену. Међутим, неретко су склони да ризик прецене. Без слободе у стварном свету, деца не добијају прилику да развију компетентност, самопоуздање и способност решавања свакодневних проблема. И не само то, самосталан боравак у природи или на игралишту значи и боље ментално здравље детета.

Заробљена генерација

Деца живе на задњем седишту родитељских аутомобила – возимо их, остављамо, долазимо по њих и помажемо им много више него што је потребно. Како се њихова независност смањивала, тако су стрес и депресија расли.

деца
Фото: Pexels

Деца ће увек имати више слободног времена него што га ви имате да их надгледате. И уместо да им кажемо идите напоље, нађите друштво за игру, ми их усмеравамо у виртуелни свет.

Деца одгојена уз екране жуде за правом слободом. Као да су носталгична за светом који никад нису упознали. Ако родитељи заиста желе да њихова деца оставе телефоне, потребно је да отворе друга врата. Скоро три четвртине деце у нашем истраживању се сложило са изјавом: „Проводио бих мање времена онлајн кад би било више пријатеља у мом суседству са којима могу да се играм.”

Ма колико се велике компаније трудиле, вештачка интелигенција никад неће испунити најдубље жеље деце. Чак и ова генерација дигиталних урођеника још увек чезне за оним што је имала већина њихових родитеља: време са пријатељима, без одраслих.

Данашња деца ЖЕЛЕ да проведу своје детињство у стварном свету. Вратимо им га.

