ШОКАНТАН СЛУЧАЈ: Девојчица (13) киднапована преко популарне игрице ЈУРИЋ АЛАРМИРА: Опасност прети и код нас!
Девојчица из САД отета је и злостављана због коришћења апликације Роблокс, стручњаци истичу да је платформа "дигитално ловиште"
Дигитални свет постаје све мање безбедан за децу - још један шокантан случај стиже из САД, где је девојчица од 13 година преко популарне платформе Roblox киднапована и злостављана, поново отвара питање о томе колико су деца заправо безбедна у свету видео игара и онлајн комуникације.
Како је познато, девојчица је жртва предатора ког је упознала у "чет руму" на платформи за видео игрице платформе "Роблокс" (Roblox), која је веома популарна и код основаца у Србији. У тужби која је поднета у америчкој савезној држави Ајова тврди се да је предатор на Роблоксу пришао детету, месецима га припремао, а потом киднаповао и злостављао. Адвокати кажу да је платформа "дигитално ловиште" са слабим заштитама.
О томе ко су предатори, колико су овакви ризици реални и како родитељи могу да заштите децу говорио је Игор Јурић, председник Центра за несталу и злостављану децу.
На хиљаде деце користе игрицу Роблокс
"Игрица је дигитално ловиште. Роблокс је замишљена да буде игрица едукативне природе. Она је касније заживела као једна платформа која је погодна за предаторе, јер постоје одређени начини комуницирања што предатори могу да искористе. Велики број деце код нас користе ову платформу. Питање је који су заправо циљеви предатора. Да ли нека корист, слика или чак и киднаповање".
"Родитељи пре свега морају да знају који су изазови, морају да знају основне ствари о апликацији. Велики број родитеља апсолуто не зна за многе апликације, попут Дискорда, Стича. Ми се морамо распитати. Нека родитељи посете наш сајт и ту је лепо објашњена свака апликација. Ви одмах можете видети неке нејасноће. Родитељи морају да знају да су и емотикони у питању, ако их предатор шаље морате их дешифровати. То му је показатељ и начин на који жели да дође до детета".
Деца траже пажњу, која им фали од стране родитеља
"Деца нису свесна опасности и то је разумљиво. Деца улазе у ризик јер им недостаје подршка и људи са којима би они проводили време. Важно је да се посветимо ономе што деца раде на интернету. 'Хајде да видимо како изгледа та игрица, да ли си некада имао претњу'. То су питања која је важно постављати. Ако их стално понављамо, дете ће се отворити. Хајде да не дозволимо да они траже туђу пажњу", каже Јурић и додаје:
"Одговорност је на компанијама свакако, али профит је преузео главну улогу и они често занемарују ту безбедност деце. Важно је да на бољи начин приступимо деци, не смемо да дозволимо да неко преузме нашу одговорност. Државе не знају да изађу на крај са овим проблемом, али хајде да ми урадимо оно што можемо и што је до нас".