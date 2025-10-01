light rain
ВУЧИЋ У КОПЕНХАГЕНУ Председник Србије на вечери коју поводом самита ЕПЗ приређују дански краљ и краљица (ВИДЕО)

01.10.2025. 20:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
вучић
Фото: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

КОПЕНХАГЕН: Председник Србије Александар Вучић у Копенхагену присуствује вечери коју поводом Самита Европске политичке заједнице организују дански краљ Фредерик и краљица Мери.

Вучић је данас стигао у Копенхаген, а сутра ће учествовати на округлом столу ”Безбедност и отпорност – традиционалне и нове претње”, у оквиру Самита Европске политичке заједнице.
 

Вучић ће се током боравка у Краљевини Данској састати и са бројним европским лидерима, између осталих са канцеларом Савезне Републике Немачке Фридрихом Мерцом, председником Владе Републике Португалије Луисом Монтенегром и генералним секретаром НАТО Марком Рутеом.

 

Седми састанак Европске политичке заједнице окупља лидере са целог континента, који ће се фокусирати на општу безбедносну ситуацију у Европи и то како учинити Европу јачом и безбеднијом у тренутној геополитичкој ситуацији.
 

Скуп ће бити отворен сутра ујутро у 10 сати, а након пленарне седнице биће одржано неколико дискусија усмерених на различите аспекте безбедносне ситуације у Европи, укључујући традиционалне и хибридне претње, економску сигурност и миграције.

