ВУЧИЋ У КОПЕНХАГЕНУ Председник Србије на вечери коју поводом самита ЕПЗ приређују дански краљ и краљица (ВИДЕО)
КОПЕНХАГЕН: Председник Србије Александар Вучић у Копенхагену присуствује вечери коју поводом Самита Европске политичке заједнице организују дански краљ Фредерик и краљица Мери.
Вучић је данас стигао у Копенхаген, а сутра ће учествовати на округлом столу ”Безбедност и отпорност – традиционалне и нове претње”, у оквиру Самита Европске политичке заједнице.
Вучић ће се током боравка у Краљевини Данској састати и са бројним европским лидерима, између осталих са канцеларом Савезне Републике Немачке Фридрихом Мерцом, председником Владе Републике Португалије Луисом Монтенегром и генералним секретаром НАТО Марком Рутеом.
Седми састанак Европске политичке заједнице окупља лидере са целог континента, који ће се фокусирати на општу безбедносну ситуацију у Европи и то како учинити Европу јачом и безбеднијом у тренутној геополитичкој ситуацији.
Скуп ће бити отворен сутра ујутро у 10 сати, а након пленарне седнице биће одржано неколико дискусија усмерених на различите аспекте безбедносне ситуације у Европи, укључујући традиционалне и хибридне претње, економску сигурност и миграције.