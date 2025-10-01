ОД ДАНАС БРУЦОШИ МОГУ ДА КОНКУРИШУ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ У НОВОМ САДУ, СОМБОРУ И ЗРЕЊАНИНУ Ово су услови који морају бити задовољени
Студенти прве године на факултетима Универзитета у Новом Саду, од данас до 15. октобра могу да конкуришу за смештај у студентским домовима у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину, док ће студенти старијих година за смештај моћи да конкуришу од 16. октобра до 5. децембра.
Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, могу да се пријаве на посебан конкрус, који ће бити објављен по утврђивању коначних ранг листа.
Право на смештај у домовима имају студенти који имају држављанство Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти који имају држављанство државе у региону, који испуњавају услове конкурса, саопштио је Студентски центар Нови Сад.
Детаљи конкурса могу се наћи на сајту Студетнског центра на линку https://www.scns.rs/wp-content/uploads/2025/08/Konkurs-2025-2026.pdf.
Новосадски студенти пријаве предају у у Служби смештаја Студентског центра Нови Сад која се налази у приземљу студентског дома "Слободан Бајић", у Улици др Симе Милошевића бр. 10.
Студенти који конкуришу за смештај у Сомбору и Зрењанину пријаве могу предати у тамошњим студентским домовима.
Студентима је у домовима у Новом Саду на располагању 2.653, у Зрењанину 208, и 143 места у Сомбору, наводи се у саопштењу.