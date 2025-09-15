clear sky
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД” ОБЕЛЕЖИО ДРЖАВНИ ПРАЗНИК Дан српског јединства, слободе и националне заставе у свих 10 студентских домова широм Војводине

15.09.2025. 15:23 16:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
студентски центар
Фото: Студентски центар "Нови Сад"

Истицањем заставе Србије на свих 10 студентских домова у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину, Студентски центар „Нови Сад” обележио је Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Директор Студентског центра „Нови Сад” Зоран Мартиновић истиче да је 15. септембар изузетно значајан празник који се обележава у знак сећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог светског рата.

- Застава Србије је симбол нашег заједништва и националног достојанства. Симбол који нас уједињује и подсећа на слободарске традиције, и приврженост узвишеним вредностима слободе, части, родољубља и демократије. Истовремено, застава је симбол који нас обавезује да одговорно, марљиво и предано своју будућност градимо на знању, солидарности и узајамном поштовању. Реализујући своју мисију обезбеђивања најквалитетнијих услуга за студенте и студенткиње који се образују на неком од факултета Новосадског универзитета, у претходних неколико година смо реализовали велики број инвестиција у великом броју домова и главној мензи. А са улагањима у модернизацију услуга смештаја и исхране наставићемо и у наредном периоду - истакао је директор Студентског центра „Нови Сад” Зоран Мартиновић.

студентски центар нови сад застава србије државни празник
Војводина
