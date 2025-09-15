clear sky
ТРОБОЈКА СЕ ВИОРИ НА СНП-У! Српско народно позориште обележава Дан српског јединства, слободе и националне заставе

15.09.2025. 15:00 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Српско народно позориште
Српско народно позориште/Б. Квргић
Фото: Српско народно позориште/Б. Квргић

Истицањем заставе Србије на фасади поред главног улаза у зграду, Српско народно позориште обележава 15. септембар Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

– Српско народно позориште, које је установљено 1861. као први професионални театар српског народа, као један од главних стубова културе, с дужном пажњом и посвећеношћу обележава 15. септембар Дан српског јединства, слободе и националне заставе. Тробојка која данас вијори на згради СНП-а, сведочила је тренутку када су Јован Ђорђевић, аутор химне Боже правде, Светозар Милетић, Стеван Брановачки, и други српски интелектулаци донели одлуку о његовом оснивању. Сведок је извођења прве представе 1861. године, прве опере и првог балета, и многих историјских догађаја, од Мајске скупштине, преко Кајмачкалана и Велике народне скупштине о присаједињењу Бачке, Срема и Баната Србији, до проглашења Новог Сада за Европску престоницу културе и Европску престоницу младих. Али је сведочила и сведочи успесима наших уметника широм света. Српско народно позориште у новој сезони понудиће публици изузетно квалитетан реперотоар, а са посебним значајем приступићемо обележавању 165 година постојања у 2026. години – изјавила је Драгана Милошевић, управница Српског народног позоришта.

