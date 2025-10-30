ВЕЧЕРАС НА СЦЕНИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПОЗОРИШТА Премијера „Да ли сам ти икад рекла”
Плесна монодрама “Да ли сам ти икад рекла…” премијерно ће бити изведена вечерас од 18 и од 21 час, на малој сцени Народног позоришта “Тоша Јовановић” у Зрењанину.
Инспирисана чувеним текстом ‘’Голицање’’, француске глумице и плесачице Андрее Бесконд, ова представа истражује тему сексуалног насиља над децом. Настала је у копродукцији са Фестивалом еколошког позоришта за децу и младе.
Представа кроз плес, звук и додир, охрабрује и сензибилише младе да комуницирају о превазилажењу траума изазваних сексуалним насиљем. Након представе, предвиђен је разговор са публиком.
Режију и кореографију је радила Соња Петровић, кореографкиња и едукаторка је Јована Ракић, док су на драматургији и музици радили Александра Јовановић и Ненад Којић. Ангажован је и француски дизајнер светла, Лусијен Вале, а у представи игра Александра Аризановић.
- Након јавног читања, Фестивал еколошког позоришта за децу и младе (ФЕП), као традиционална манифестација са искуством у продукцији позоришних представа за децу које обрађују осетљиве или табу теме, изразио је вољу и интересовање да продуцира представу. Убрзо је дошло до копродукције након што се Позориште „Тоша Јовановић“ из Зрењанина придружило тиму. Активност је укључена у пројекат ФУЗИЈА – Савремени облици уметности и друштвености, која подржава и повезује локалне независне организације активне у области савременог циркуса, плеса, позоришта и инклузије, развијена је у сарадњи са Француским институтом у Србији и регионалним програмом Театроскоп, а спроводи се уз финансијску подршку Амбасаде Француске у Србији - објашњава коауторка и редитељка Соња Петровић.Н. П-ј.