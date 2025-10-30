broken clouds
Предавање католичког теолога Горана Шарића на тему „Како би изгледао дан после Вучића – историја револуција од Робеспјера до Ђокићаˮ на Jутјуб каналу КЦНС

30.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
kcns.org.rs
Предавање католичког теолога Горана Шарића на тему „Како би изгледао дан после Вучића – историја револуција од Робеспјера до Ђокићаˮ (29. 10. 2025) можете погледати на Jутјуб каналу Културног центра Новог Сада.

Јучерашње предавање Шарић је посветио анализи историје револуција, посматрајући овај феномен из социолошког, историографског, психолошког, теолошког и геополитичког угла. У свом предавању, аутор је применио мултидисциплинарни и мултиперспективни приступ, покушавајући да уочи обрасце и правилности који се појављују у различитим револуционарним процесима кроз историју.

Посебну пажњу Шарић је посветио поређењу историјских примера, од Француске, Фебруарске и Октобарске револуције, преко Културне револуције и догађаја на Мајдану, па све до савремених политичких и друштвених дешавања. У том контексту, аутор је указао на могуће паралеле између историјских револуција и актуелних превирања на улицама и факултетима у Србији.

Пише:
Дневник
