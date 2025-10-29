scattered clouds
(ФОТО, ВИДЕО) СЕРИЈА "РОБИН ХУД" СНИМАНА НА ФРУШКОЈГОРИ ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАНА У ЛОНДОНУ: Српска глумица блистала на црвеном тепиху И ОВИ ДОМАЋИ ГЛУМЦИ ЗАПАЖЕНИ

29.10.2025. 12:55 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Tanjug/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

ЛОНДОН: Лондонска премијера серије "Робин Худ", америчке мреже МГМ+, одржана је синоћ, а на црвеном тепиху појавили су се и српски глумци који играју у тој серији, међу којима су Јелена Гавриловић, Тамара Радовановић, Михаило Лазић и други.

Све окупљене засениле су глумице из Србије Јелена Гавриловић и Тамара Радовановић, као и глумци Михаило Лазић, Матија Гредић и Никола Јанковић, и британско-српска глумица Ема Гојковић.

Глумци из Србије делили су сцену, као и црвени тепих, са познатим глумцима са холивудске А листе, Шоном Бином и Кони Нилсен.

 

 

У саопштењу организатора наводи се да је поменута серија снимана у нашој земљи на бројним локацијама, а глумица Јелена Гавриловић тумачи лик Богиње (Года), Тамара Радовановић тумачи лик главне дворске даме Селин, Матија Гредић и Михаило Лазић су чланови дружине Робина Худа (Дру и Хенри).

Филмски и телевизијски студио МГМ+ најавио је премијеру драмске серије Робин Худ за 2. новембар у Америци. 

У овом остварењу се класична прича о одметничком хероју претвара у занимљиву, интелигентну, романтичну авантуру. 

Иначе, Шервудски шуму у овој серији "глуми" Фрушка гора.

 

 

Серија долази од стране Лионсгате Телевисион на челу са креаторима Џоном Гленом и продуцентом и редитељем који живи у Србији, Џонатаном Инглишем.

Истиче се да ова серија уноси модерну енергију у класичну причу о одметничком хероју који је узимао од богатих и давао сиромашнима, и епској љубавној причи између њега и храбре и смеле Маријан. 

"То је интелигентна, забавна, романтична авантура која доноси историјску аутентичност, психолошку дубину и обиље акционе авантуре", наводи се у саопштењу.

робин худ јелена гавриловић
Култура Филм
