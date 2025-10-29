Предавање историчара др Бориса Стојковског на тему „Османско царство трећи део – прве године Мехмеда Освајача“ на Јутјуб каналу КЦНС
29.10.2025. 12:49 12:51
Предавање историчара др Бориса Стојковског на тему „Османско царство трећи део – прве године Мехмеда Освајача“ (28. 10. 2025) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.
Данашње предавање наставак је приче о Турцима и историји развоја Османског царства. Стојковски овога пута у фокус предавања ставља личност Мехмеда Освајача. Говори о његовом пореклу и одрастању, те формирању и раној политичкој активности. Детаљно објашњава прве године његове владавине, посвећене освајању Цариграда 1453. године. У предавању се анализирају политичка и друга деловања овог османског владара на Балканском полуострву.