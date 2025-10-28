КУСТУРИЦА ОТВОРИО СРПСКИ КЛУБ НА „ЛОМОНОСОВУ” Студенти нашег режисера дочекали громким аплаузом
Емир Кустурица отворио је Српски клуб на Московском државном универзитету „Ломоносов“. Редитељ је у посети Москви поводом Међународног форума сарадње посвећеног 100-годишњици народне дипломатије.
Студенти и професори поздравили су Кустурицу громким аплаузом.
Догађају на Високој школи културне политике и управљања у хуманитарној сфери Московског државног универзитета присуствовао је и специјални представник руског председника за међународну сарадњу Михаил Швидкој.
Посебан колорит догађају дало је извођење младих српских музичара Божане Лазић и Михајла Ћосића који студирају на Руској музичкој академији „Гњесини“ по квоти Руског дома у Београду.
Редитељ је најавио планове повезане са руском књижевношћу. Наиме, Кустурица је саопштио да ће већ наредне године започети снимање три филма по делима руских писаца.