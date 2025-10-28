clear sky
КУСТУРИЦА ОТВОРИО СРПСКИ КЛУБ НА „ЛОМОНОСОВУ” Студенти нашег режисера дочекали громким аплаузом

28.10.2025. 16:50 17:02
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
s
Фото: youtube prinstcrin/ euronews

Емир Кустурица отворио је Српски клуб на Московском државном универзитету „Ломоносов“. Редитељ је у посети Москви поводом Међународног форума сарадње посвећеног 100-годишњици народне дипломатије.

Студенти и професори поздравили су Кустурицу громким аплаузом.

Догађају на Високој школи културне политике и управљања у хуманитарној сфери Московског државног универзитета присуствовао је и специјални представник руског председника за међународну сарадњу Михаил Швидкој.

Посебан колорит догађају дало је извођење младих српских музичара Божане Лазић и Михајла Ћосића који студирају на Руској музичкој академији „Гњесини“ по квоти Руског дома у Београду.

Редитељ је најавио планове повезане са руском књижевношћу. Наиме, Кустурица је саопштио да ће већ наредне године започети снимање три филма по делима руских писаца.

 

(Спутњик)

емир кустурица москва универзитет
Култура Филм
