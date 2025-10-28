ИЗЛОЖБА ИНСПИРИСАНА СВЕТЛОШЋУ МЕДИТЕРАНА У ГАЛЕРИЈИ „ФОРМА“ Када белина проговори бојама
Изложба „Бело цвеће са острва” Индире Кандић Nazzal биће отворена данас у галерији „ФОРМА“ Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине, Илије Огњановића 3, и моћи ће да се погледа до 16. новембра.
Инспирацију и идеју за ову серију радова ауторка је добила на оству Малта, где јој је пажњу привукло цвеће које се налази у земљама са медитеранском климом, посебно оно беле боје.
– Бело цвеће, упркос одсуства јарких боја које најчешће привуку посматрача, има посебну симболику. Ово цвеће симболише чистоћу, невиност, нове почетке, али и духовност и хармонију. Осим симболике, ово цвеће ме је заинтересовало и због својих белих површина, које су увек занимљиве за изведбу. Иако делују празно, оне су ипак присуство и рефлексија светлости – наводи ауторка ових радова. – Колекција дигиталних цртежа/патерна „Бело цвеће са острва“ јесте серија од 10 радова, комплексних и мање комплексних мотива, са идејом да једни друге истичу и допуњују кроз игру светлости и бесконачне репетиције.
Индира Кандић Nazzal је рођена у Вуковару, а дипломирала на Академији уметности у Новом Саду, одсек – фотографија. 2018. Радила је у Музеју Војводине на пројекту дигитализације као фотографкиња, често ангажована и као илустраторка.
Такође је радила у маркетинг агенцији као графичка дизајнерка и фотографкиња. Тренутно је фриленсерка и бави се илустрацијом, дизајном патерна, дизајном друштвених мрежа, графичким дизајном и фотографијом.