ИЗЛОЖБА ИНСПИРИСАНА СВЕТЛОШЋУ МЕДИТЕРАНА У ГАЛЕРИЈИ „ФОРМА“ Када белина проговори бојама

28.10.2025. 14:13 14:16
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
радови
Фото: Радови Индире Кандић

Изложба „Бело цвеће са острва” Индире Кандић Nazzal биће отворена данас у галерији „ФОРМА“ Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине, Илије Огњановића 3, и моћи ће да се погледа до 16. новембра.

Инспирацију и идеју за ову серију радова ауторка је добила на оству Малта, где јој је пажњу привукло цвеће које се налази у земљама са медитеранском климом, посебно оно беле боје.

Бело цвеће, упркос одсуства јарких боја које најчешће привуку посматрача, има посебну симболику. Ово цвеће симболише чистоћу, невиност, нове почетке, али и духовност и хармонију. Осим симболике, ово цвеће ме је заинтересовало и због својих белих површина, које су увек занимљиве за изведбу. Иако делују празно, оне су ипак присуство и рефлексија светлости – наводи ауторка ових радова. Колекција дигиталних цртежа/патерна „Бело цвеће са острва“ јесте серија од 10 радова, комплексних и мање комплексних мотива, са идејом да једни друге истичу и допуњују кроз игру светлости и бесконачне репетиције.

Индира Кандић Nazzal је рођена у Вуковару, а дипломирала на Академији уметности у Новом Саду, одсек – фотографија. 2018. Радила је у Музеју Војводине на пројекту дигитализације као фотографкиња, често ангажована и као илустраторка.

Такође је радила у маркетинг агенцији као графичка дизајнерка и фотографкиња. Тренутно је фриленсерка и бави се илустрацијом, дизајном патерна, дизајном друштвених мрежа, графичким дизајном и фотографијом.

