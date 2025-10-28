УМЕТНОСТ РАЗУМЕВАЊА У Галерији Рајка Мамузића изложба која показује снагу, машту и таленат особа са аутизмом
28.10.2025. 14:01 14:04
Друштво за подршку особама са аутизмом организује изложбу слика под називом „Види шта умем”, која ће бити отворена у уторак 28. октобра у 19 часова, у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, улица Васе Стајића 1.
Изложба, приређена поводом обележавања Европског дана аутизма, представља радове настале током арт терапије за особе са аутизмом, спроведене у оквиру истоименог пројекта који је подржала Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада.
Циљ ове активности је да подстакне ширу друштвену заједницу на разумевање и уважавање способности, креативности и потенцијала особа са аутизмом и да допринесе подизање свести о аутизму.