САТИРИЧНА СТУДИЈА ЉУДСКЕ ПРИРОДЕ У ОКУ АСУНТЕ АБДЕЛ АЗИМ МОХАМЕД Не пропустите њену изложбу у Бел Арту
Галерија Бел Арт, у сарадњи са Аустријским културним форумом и галеријама Хилгер из Беча и X-Витамин из Београда, представља изложбу „Сујеверја“ уметнице Асунте Абдел Азим Мохамед, која ће бити отворена у уторак 28. октобра у 19 часова у простору галерије.
Изложбу, која ће трајати до 17. новембра, отвара Лиоба Бамер, директорка Аустријског културног форма у Београду.
Асунта Абдел Азим Мохамед рођена је у Клагенфурту (Корушка) 1993. године. Прво је студирала романске језике и књижевност, а затим графички дизајн и графику, на Универзитету примењених уметности. Како каже, њен омиљени медиј је хемијска оловка, фломастер, перо и мастило на папиру.
– Цртежи Асунте Абдел Азим Мохамед истовремено су сатира њене генерације у Бечу и студија о људском стању, болна морална комедија, са смрћу као мотивом. Они су густи инцидентима и густи алузијама: на музику, филм, књижевност и уметност; до барока и до симболизма; медицину, анатомију, графичке уметности и савремене популарне културе. Њена интелигенција о природи цртежа и привидна лакоћа са којом црта, резултирају радом који делује готово самосвесно: ово је уметност перцепције, чак и када је реч о животима других људи, њиховим двосмисленим и неразјашњеним причама – наводи се у најави изложбе.