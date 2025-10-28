ЗРЕЊАНИНКЕ РАЗГАЛИЛЕ ХРВАТСКУ ПУБЛИКУ Златна диплома за вокални квартет “Вита Бревис” на хорском такмичењу у Славонском Броду
Међународно хорско такмичење “Славониа Цантат” одржано је прошлог викенда у Славонском Броду.
На такмичењу у Хрватској је учествовао и вокални квартет “Вита Бревис” из Зрењанина, који је у град на Бегеју донео златну диплому.
-Освојиле смо златну диплому и као чланице ансамбла са највишом оценом у категорији популарне хорске музике почаствоване смо учешћем у великом финалу такмичења - изјавила је Анико Гардиновачки.
Први алт Зорица Козловачки истиче да је седмочлани жири оцењивао интерпретацију, певачко умеће, тежину програма и општи уметнички утисак ансамбла. Зрењанинке су извеле четири композиције са њиховог репертоара, које су различитог карактера.
Први сопран Вилма Дутина додаје да је на такмичењу наступило 27 ансамбала из Словеније, Хрватске и Србије, са више од 600 учесника у неколико категорија.
-Искуство које смо понели са такмичења превазилази саму награду - дружење са колегама, сјајна атмосфера, размена искустава и надахнуће које смо осетили, као и честитке жирија и учесника, биће драгоцена мотивација за наш даљи рад - истакла је Дутина.
Други сопран Татјана Иваница се захвалила организаторима на топлом пријему и подршци коју су пружили свим учесницима.
-Посебну захвалност дугујемо публици која нас је својим аплаузом додатно инспирисала, као и свима који нас прате и деле радост наших наступа - поручила је Иваница.
Чланице вокалног квартета “Вита Бревис” припремају целовечерњи концерт који ће одржати 7. новембра, са почетком у 19 сати, у сали Музичке школе “Јосиф Маринковић” у Зрењанину.