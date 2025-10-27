И ПИКАСО МЕЂУ ОСУМЊИЧЕНИМА Чувени сликар био повезан с крађом Мона Лизе из париског Лувра
БАРСЕЛОНА: Сликар Пабло Пикасо био је међу осумњиченима за крађу Мона Лизе из париског Лувра 1911. године, преносе данас шпански медији.
Када је чувена Да Винчијева слика нестала из париског музеја, то је названо крађом века - музеј је био затворен недељу дана ради детаљне истраге, а Пикасо се нашао међу осумњиченима заједно са песником Гијомом Аполинером, чији асистент Гери Пјере је украо две бисте 1907., од којих је једну продао сликару, а другу му поклонио, наводи портал Каденасер.
Ову крађу бисти полиција није открила, а признао ју је сам Пјере који је четири године касније пожелео да се новинарима похвали својим подухватом, након што је из Лувра украдена Мона Лиза.
Полиција је након тога покренула истрагу против Аполинера и Пикаса.
Песник је провео шест дана у затвору, док је Пикасо ухапшен и саслушан.
Сликар је негирао да познаје Аполинера и његовог асистента лопова, као и да не зна порекло биста.
На крају је откривено да је Монализу украо запослени у Лувру, Винченцо Перуђа, који је слику извадио из рама и изнео из музеја под капутом.
Ухапшен је 1913. док је покушавао да је прода директору галерије Уфици у Фиренци.