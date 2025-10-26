moderate rain
10°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОНЦЕРТ ПОСВЕТИЛА БАКИ! ТИЈАНА БОГИЋЕВИЋ ЗА НОВОСАЂАНЕ ПРИПРЕМИЛА ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ! СНП испуњено најлепшим љубавним песмама ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ ГОШЋА ИЗНЕНАЂЕЊА

26.10.2025. 20:45 21:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Тијана
Фото: В. Бијелић

Поп певачица Тијана Богићевић вечерас наступа у Српском народном позоришту на свом традиционалном јесењем концерту у родном граду. На сцену је изашла у елегантној црној хаљини, а концерт је започела песмом “Велики прасак”, коју је пре неколико година посветила свом Новом Саду.

“Лаку ноћ сви градови, одлазим за Нови Сад. Напољу пратим знаке, беле траке, светла одлазе у мрак”, чуло се са сцене  "Јован Ђорђевић". 

Овај концерт је, како је рекла, посветила својој баки. 

Публику је током вечери дочекао емотиван и незабораван наступ, испуњен њеним највећим хитовима, међу којима су: „Хајде онда ништа”, Ти имаш право“, „Тражим“, „Безусловно“, као и нове нумере „Зови ме кад ти се плаче“ и „Стихија“, које већ освајају срца слушалаца.

Тијана
Фото: В. Бијелић

Још првим синглом „Тражим“ освојила је регион, док су албуми „Чудо“ и „Близу“ донели безвременске баладе и десетине милиона прегледа на дигиталним платформама. 

На Евровизији 2017. године представила је Србију песмом „In Too Deep“, а од тада важи за једно од најпрепознатљивијих и најснажнијих имена домаће поп музике. 

Тијана
Фото: В. Бијелић

Позната по емотивним интерпретацијама и баладама које дирају публику, Тијана сваку песму претвара у посебно искуство.

Гошћа на концерту је Јелена Томашевић са којом је Тијана у дуету отпевала њену најновију песму “Зови ме кад ти се плаче”.

Јелена Тијана
Фото: В. Бијелић

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

В. Бијелић

Српско народно позориште концерт тијана богићевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај