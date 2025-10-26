КОНЦЕРТ ПОСВЕТИЛА БАКИ! ТИЈАНА БОГИЋЕВИЋ ЗА НОВОСАЂАНЕ ПРИПРЕМИЛА ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ! СНП испуњено најлепшим љубавним песмама ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ ГОШЋА ИЗНЕНАЂЕЊА
Поп певачица Тијана Богићевић вечерас наступа у Српском народном позоришту на свом традиционалном јесењем концерту у родном граду. На сцену је изашла у елегантној црној хаљини, а концерт је започела песмом “Велики прасак”, коју је пре неколико година посветила свом Новом Саду.
“Лаку ноћ сви градови, одлазим за Нови Сад. Напољу пратим знаке, беле траке, светла одлазе у мрак”, чуло се са сцене "Јован Ђорђевић".
Овај концерт је, како је рекла, посветила својој баки.
Публику је током вечери дочекао емотиван и незабораван наступ, испуњен њеним највећим хитовима, међу којима су: „Хајде онда ништа”, Ти имаш право“, „Тражим“, „Безусловно“, као и нове нумере „Зови ме кад ти се плаче“ и „Стихија“, које већ освајају срца слушалаца.
Још првим синглом „Тражим“ освојила је регион, док су албуми „Чудо“ и „Близу“ донели безвременске баладе и десетине милиона прегледа на дигиталним платформама.
На Евровизији 2017. године представила је Србију песмом „In Too Deep“, а од тада важи за једно од најпрепознатљивијих и најснажнијих имена домаће поп музике.
Позната по емотивним интерпретацијама и баладама које дирају публику, Тијана сваку песму претвара у посебно искуство.
Гошћа на концерту је Јелена Томашевић са којом је Тијана у дуету отпевала њену најновију песму “Зови ме кад ти се плаче”.
