Oтворен 68. Међународни београдски сајам књига: "ТВОЈА НОВА ПРИЧА"
БЕОГРАД: Под слоганом "Твоја нова прича“, вечерас је на Београдском сајму свечано отворен 68. Међународни београдски сајам књига, највећа и најзначајнија манифестација ове врсте у региону.
Свечаном отварању присуствовали су министар културе Србије Никола Селаковић, министарка културе Кипра Василики Касианиду, као и амбасадори Кипра, Ирана, Туниса, Палестине и Финске - Мохамад Садек Фазли, Имен Лажили Амари, Мохамед Ал Намура и Никлас Ландквист.
Међу присутнима су били бројни представници институција, дипломатског кора и књижевне заједнице.
Сајам је отворио историчар Чедомир Антић, истичући значај књиге и писане речи у очувању културног идентитета.
Антић је у говору подсетио на историјске и савремене изазове кроз које је српска култура пролазила и нагласио да је култура "светлост у тами и темељ идентитета човечанства".
"Она је традиција, лепота, знање и част, све оно што нас чини народом", рекао је Антић.
У име Кипра, земље почасног госта, окупљене је поздравио Нобеловац Кирјакос Хараламбидис.
Хараламбидис је истакао да мала држава попут Кипра може имати велики културни утицај захваљујући снази речи и књижевности, те да овогодишњи сајам доноси наду да култура може учинити свет бољим местом.
У овогодишњем програму учествује више од 400 излагача из Србије и 15 земаља, међу којима Румунија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Италија, Грчка, Немачка, Белорусија и Русија.
Сајам и ове године представља празник културе који окупља издаваче, писце и преводиоце из земље и света.
Организатори су најавили традиционалну доделу награда, укључујући избор за издавача године, издавачки подухват године, као и лауреате у неколико других престижних категорија.
Сајам бојкотују неки српски независни издавачи, јер се поклапа са годишњицом трагедије у Новом Саду.
Тематски оквир програма овогодишњег сајма књига посвећен је важним јубилејима, укључујући 110. годишњицу рођења Бранка Ћопића, 200. годишњицу рођења Бранка Радичевића и 50. годишњицу смрти нобеловца Иве Андрића.
Посетиоце очекује разноврстан програм са сусретима са писцима и бројним културним догађајима, а међу посебним гостима биће британски стручњак за људско понашање и технологију Али Феник, као и шкотска списатељица Џени Колган.
У исто време, у оквиру сајамског програма, биће одржан и 54. Сајам образовања и наставних средстава.