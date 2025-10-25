Обележено 105 година рада Удружења новосадских Словака КУЛТУРОМ, ЈЕЗИКОМ И ПИСМОМ ЧУВА СЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ (ФОТО)
У организацији Словачког културног центра „Павел Јозеф Шафарик“, данас је у Новом Саду одржана свечана академија поводом 105 година организованог културног деловања словачке заједнице у граду, као и 75 година формалног постојања самог Центра.
Свечаности су присуствовали представници словачке националне заједнице, бројни гости из културног и јавног живота, као и представници покрајинских институција.
Обраћајући се присутнима, потпредседник Покрајинске владе Томислав Жигманов истакао је да су Словаци у Војводини препознати као заједница са изузетно развијеним културним праксама и снажним институционалним оквиром који их подржава.
„Све активности на очувању и развоју идентитета Словака у АП Војводини и Републици Србији, сви напори који доносе добробит припадницима словачке заједнице, заслужују не само похвалу већ и континуирану подршку друштва и органа власти на свим нивоима,“ рекао је Жигманов.
Он је нагласио значај словачког културног деловања у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма, истичући да управо у тим сегментима једна заједница најбоље чува свој национални идентитет и обезбеђује своју будућност.
Похваливши богату продукцију и активност словачких уметничких друштава, Жигманов је додао да војвођански Словаци, по очувању и неговању културног стваралаштва, могу бити узор и другим националним заједницама.
„Радосни смо што иза таквих резултата стоје и политике које креирају и спроводе власти наше државе – од Владе Републике Србије, преко Покрајинске владе до локалних самоуправа. Наш циљ остаје исти – да се национални идентитет сваке заједнице очува и развија. Зато Словаци у Покрајинској влади имају, и имаће, поузданог и одговорног партнера,“ поручио је Жигманов.
Након свечане академије, отворена је изложба фотографија и одржан гала концерт под називом „Ја сам корен и грана“, у извођењу чланова СКЦ „Павел Јозеф Шафарик“.
Словачки културни центар „Павел Јозеф Шафарик“ постоји од 1950. године, а његовом оснивању претходило је деловање првог словачког друштва у Новом Саду – Чехословачке беседе „Шафарик“, коју је 1920. године основао Људевит Мичатек са циљем очувања културног наслеђа, језика, музике, игре и обичаја словачког народа. Уз њу је деловало и Удружење словачких жена.
Данас Центар окупља бројне чланове и делује кроз четири секције – играчку, певачку, музичку и позоришну – настављајући вековну традицију словачке културе у Новом Саду и Војводини.