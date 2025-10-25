overcast clouds
25.10.2025.
Нови Сад
РУМА У ЗНАКУ ТАМБУРИЦЕ Свечано отворен 30. Фестивал тамбурашких оркестара

25.10.2025. 22:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Рума
Фото: Покрајинска влада

Звук тамбуре поново је испунио румску позорницу – свечаном академијом у Културном центру „Брана Црнчевић“ вечерас је отворен јубиларни, 30. Фестивал тамбурашких оркестара, једна од најзначајнијих манифестација очувања музичке традиције у Војводини.

Фестивал је отворила покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Александра Ћирић Бошковић, истакавши да је овај догађај постао симбол континуитета и преданости очувању традиционалне музике и аматерског стваралаштва.

„Одржавање музичке традиције, посебно у подстицању аматеризма, циљ је коме константно тежимо. Зато Покрајинска влада, преко ресорног секретаријата, снажно подржава ову врсту фестивала“, нагласила је Ћирић Бошковић и подсетила да је Фестивал тамбурашких оркестара израстао из Фестивала музичких друштава Војводине, основаног 1989. године.

Јубиларно издање ове године одржава се у знаку великих обележја за румску културну сцену – четрдесет година постојања Културног центра „Брана Црнчевић“, двадесет пет година Румског ликовног салона и петнаест година популарног програма „Чај у 8“.

Рума
Фото: Покрајинска влада

Публици су се на отварању представили Дечји тамбурашки оркестар „Плави чуперак” и Градски тамбурашки оркестар „Бранко Радичевић” из Руме, као и гости из региона и иностранства: тамбурашки ансамбл „Брач” из Студенке (Чешка), Градски тамбурашки оркестар Бања Лука (Република Српска) и ТО КУД „Иван Лончарић” из Словеније.

Организатори фестивала су Културни центар „Брана Црнчевић“ Рума и Савез тамбурашких друштава Војводине, уз подршку Покрајинског секретаријата за културу.

Тридесети Фестивал тамбурашких оркестара потврђује да тамбурашка музика у Руми није само традиција, већ и живо сведочанство културног идентитета Војводине које траје више од једног века.

фестивал рума
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Музика
