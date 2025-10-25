overcast clouds
ОСТВАРИО ЈЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ЗАПАЖЕНИХ УЛОГА Преминуо глумац Небојша Чолић

25.10.2025. 15:57 16:02
Фото: pixabay.com

СУБОТИЦА: Глумац Небојша Чолић преминуо је са 68 година, саопштило је Народно позориште у Суботици.

Чолић је рођен 1957. године у Сарајеву, где је завршио драмски студио у класи професора Рејхана Демирџића. 

Први професионални ангажман остварио је 1980. године у Народном позоришту у Ужицу, а у сезони 1984/1985. био је ангажован у Народном позоришту у Суботици.

Од 1993. године био је члан позоришта КПГТ у Београду, а од 1997. године деловао је као самостални уметник. 

У пензију је отишао из Суботичког позоришта, где је у ансамблу Драме на српском језику остварио велики број запажених улога.

Време и место сахране Небојше Чолића биће накнадно објављени.

