ОСТВАРИО ЈЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ЗАПАЖЕНИХ УЛОГА Преминуо глумац Небојша Чолић
25.10.2025. 15:57 16:02
СУБОТИЦА: Глумац Небојша Чолић преминуо је са 68 година, саопштило је Народно позориште у Суботици.
Чолић је рођен 1957. године у Сарајеву, где је завршио драмски студио у класи професора Рејхана Демирџића.
Први професионални ангажман остварио је 1980. године у Народном позоришту у Ужицу, а у сезони 1984/1985. био је ангажован у Народном позоришту у Суботици.
Од 1993. године био је члан позоришта КПГТ у Београду, а од 1997. године деловао је као самостални уметник.
У пензију је отишао из Суботичког позоришта, где је у ансамблу Драме на српском језику остварио велики број запажених улога.
Време и место сахране Небојше Чолића биће накнадно објављени.