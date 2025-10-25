ОДЛАЗАК ЧЛАНА ПРЕДСЕДНИШТВА СФРЈ И ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ Преминуо Југослав Костић
Данас је у Старој Пазови у 86. години живота после краће болести преминуо Југослав Костић, некадашњи председник општине Стара Пазова, Скупштине САП Војводине и члан последњег Председништва СФРЈ.
Рођен је 19. фебруара 1939. године у селу Рудине, код Звечана. Основну школу завршио је у Бањској, гимназију у Косовској Митровици а Пољопривредни факултет у Београду.
Радио је у Пољопривредно-индустријском комбинату „Сирмијум” у Сремској Митровици. Од 1976. до 1986. био је члан Извршног већа Скупштине општине Стара Пазова, а од 1986. председник општине Стара Пазова. Октобра 1988. изабран је за председника Председништва САП Војводине.
За редовног члана Председништва СФРЈ, испред АП Војводине, изабран је маја 1991. године.
Након формирања Савезне Републике Југославије, налазио се на дужности председника Већа грађана Савезне скупштине СРЈ. Био је и председник Савезне владе за стамбена питања, а од августа 1999. па све до пензије 2001. године амбасадор СР Југославије у Румунији. Највећи део живота провео је у Срему, у Старој Пазови где је стекао породицу - двоје деце, четворо унучади и једно праунуче.
Сахрана ће бити на гробљу у Старој Пазови у понедељак, 27.10. у 14 часова.