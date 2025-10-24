ПРЕМИНУО ВЕЛИЗАР ЂЕРИЋ Напустио нас је бивши министар спорта и дугогодишњи спортски радник
Велизар Ђерић, бивши министар спорта и дугогодишњи спортски радник, преминуо је изненада рано јутрос у 73. години живота. Ђерић, родом из Пријепоља, преминуо је у сну, у свом стану у Београду.
Као млад био је фудбалски судија, касније надалеко познат као угледни угоститељ, а последњих деценија без престанка свакодневно је водио разне спортске организације и савезе.
За живота основа је Српску федерацију компанијског спорта, коју је као председник прошле недеље предводио на Светским играма у Дубаију, а у огромној мери је допринео развоју бројних спортских организација.
Човек са највише пријатеља на планети, без непријатеља - овако су сви говорили за Велизара Ђерића. Био је министар спорта у Влади Савезне Републике Југославије. Надалеко су позната и његове везе с Кубом, те пријатељство с покојним Фиделом Кастром...
Датум и место сахране Велизара Ђерића биће саопштено накнадно.