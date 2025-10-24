overcast clouds
14°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ВЕЛИЗАР ЂЕРИЋ Напустио нас је бивши министар спорта и дугогодишњи спортски радник

24.10.2025. 11:55 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
вели
Фото: Принтскрин Youtube РТВ Стара Пазова

Велизар Ђерић, бивши министар спорта и дугогодишњи спортски радник, преминуо је изненада рано јутрос у 73. години живота. Ђерић, родом из Пријепоља, преминуо је у сну, у свом стану у Београду.

Као млад био је фудбалски судија, касније надалеко познат као угледни угоститељ, а последњих деценија без престанка свакодневно је водио разне спортске организације и савезе.

За живота основа је Српску федерацију компанијског спорта, коју је као председник прошле недеље предводио на Светским играма у Дубаију, а у огромној мери је допринео развоју бројних спортских организација.

Човек са највише пријатеља на планети, без непријатеља - овако су сви говорили за Велизара Ђерића. Био је министар спорта у Влади Савезне Републике Југославије. Надалеко су позната и његове везе с Кубом, те пријатељство с покојним Фиделом Кастром...

Датум и место сахране Велизара Ђерића биће саопштено накнадно.

Блиц. рс

спорт
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај