(ВИДЕО) РОНАЛДИЊО КАО МАЈКЛ ЏЕКСОН Фудбалски чаробњак из Бразила до детаља скинуо чувени "Месечев ход" легендарног музичара

24.10.2025. 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: youtube prinstcrin/ Unisport

Не гледамо већ годинама уназад мајсторије легендарног Роналдиња на фудбалским теренима, али чувени бразилски фудбалер труди се да остане у јавности што је више могуће.

Уз осмех који увек носи са собом, често долази у центар пажње због својих изјава или потеза на малим екранима.

Овога пута био је гост једне емисије на бразилској телевизији под називом "Калдеирао ком Мион" ("Caldeirao com Mion") где је добио задатак да заигра исто онако како је то радио легендарни Мајкл Џексон са својим "Моонwалком".

Испрва су многи сумњали како ће то уопште да изгледа, јер нису имали представу колико добро Роналдињо заправо игра, а онда се десило право чудо. Може се рећи да је публика била изненађена и запрепашћена чим је бразилски фудбалер ставио шешир на главу.

  

 

Ређао је Роналдињо плесне потезе један за другим, а публика је уживала и аплаудирала уз овације. И заиста када се погледа, готово да је у потпуности сјајни фудбалер "скинуо" Мајкла Џексона и чувени плес, па чак и рукама.

Видео је врло брзо постао виралан на друштвеним мрежама и погледало га је преко 3,2 милиона људи за само два дана на Инстаграму уз стотине хиљада лајкова. 

(Телеграф.рс)

 

